コットン100％で“発熱する”冬インナー♪「ぽかぽかカイロコットンインナー」誕生

冬の冷え込みが厳しくなるこれからの季節。肌にやさしく、しかもあたたかいインナーを探している方に朗報です♡ i.Dが開発した『ぽかぽかカイロコットンインナー』は、コットン100％でありながらも“＋3.7℃の温もり”を叶える発熱素材「HIGHHEAT®-COTTON」を採用。化繊系インナーが苦手な方でも快適に着られる、やさしさと機能性を兼ね備えた新定番インナーです。

あたたかさの秘密は「HIGHHEAT®-COTTON」

『ぽかぽかカイロコットンインナー』は、特殊技術によって綿本来の吸湿発熱性を高めた「HIGHHEAT®-COTTON」を採用。

体から発せられる水蒸気を吸収して熱に変換し、温感＋3.7℃※を実現しました。

化学繊維を使用せず、自然なぬくもりで身体を包み込みます。※ISO18782、カケン法による吸湿発熱性試験に基づくデータです。

やさしい着心地とデザイン性の両立

肌トラブルを防ぐため、タグレス仕様や脇縫いなしのシームレス構造を採用。静電気も起きにくく、敏感肌の方でも快適に着用できます。デザインは2タイプ。

・【クルーネック】華奢で女性らしい細身バインダー仕様

・【Uネック9分袖】デコルテラインを美しく見せる深めのカッティング

どちらもインナーとしてはもちろん、重ね着コーデにもぴったりの上品なデザインです♪

ラインナップと販売情報

ぽかぽかカイロコットンインナー（クルーネック）



価格：1,628円（税込）

サイズ：S／M／L（カラー：ブラック）

素材：綿100％

ぽかぽかカイロコットンインナー（Uネック9分袖）



価格：1,628円（税込）

サイズ：S／M／L（カラー：ブラック）

素材：綿100％

全国のドラッグストア、バラエティショップ、そして公式ECサイトで販売されています。

※ISO18782,カケン法による吸湿発熱性試験に基づき、温感最大＋3.7度の上昇が実証されています。

この冬は、“やさしくあたたかい”を味方に♡

冷たい風から肌を守り、心までほっと温まる『ぽかぽかカイロコットンインナー』。コットン100％で叶える快適な着心地と、しっかりした発熱機能で、寒い季節の強い味方になってくれます。

敏感肌の方も安心して着られるナチュラルインナーで、この冬をもっと心地よく過ごしてみませんか？