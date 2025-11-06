大人の肌悩みを瞬時にカバー♡DHCの新作クッションファンデーションが登場

大人の肌悩みを“ひと塗りでカバー”する、新しいファンデーションが誕生しました。ディーエイチシーが2025年11月6日(木)に発売する「DHC エンリッチ BB クッションファンデーション」は、美容液・UVカット・化粧下地など7つの機能を1品に凝縮。カバー力とツヤ感、そして肌への優しさを兼ね備えた、まさに“大人のための”クッションファンデーションです。

大人の肌悩みをカバーする1品7役の「DHC クッションファンデーション」

「DHC エンリッチ BB クッションファンデーション」は、美容液・日やけ止め・化粧下地・ファンデーション・コンシーラー・カラーコントロール・ハイライトの7役を1つで叶えるハイスペック設計。

毛穴やシミをカバーする「ブライトカバーパウダー」、皮脂を抑える「皮脂コントロールパウダー」、血色感を演出する「光効果美肌パウダー」の3種類のパウダーを配合し、メイクアップ効果でワントーン明るい肌に導きます。

さらに「ストレッチリフトフィルム」が小ジワを引き延ばし、ハリ感を与えながらぴたっと密着。長時間くずれにくく、上品なツヤ肌をキープします♡

カバーマークから冬の限定色登場♡大人肌を明るく魅せる「ライティング カラー パウダー」

美容液成分80%配合でうるおい続く♪

肌をケアしながら美しさを保つために、全体の約80%※2に美容液成分を配合。

ビタミンC誘導体(アスコルビルグルコシド)やアーチチョーク葉エキス、植物由来オイル5種、ヒアルロン酸、コラーゲンなど、うるおいとハリを与える成分がたっぷり。

また、SPF50・PA++++で紫外線をしっかりブロックしつつ、紫外線吸収剤フリー、無香料、無鉱物油、タール系色素フリー、アルコールフリー、パラベンフリーと、肌へのやさしさにもこだわった処方です。

発売記念キャンペーンもチェック！

新発売を記念して、最大18%オフで購入できるキャンペーンを実施中。

リフィル1個＋コンパクト：通常4,730円→4,257円(税込・10%オフ)

リフィル2個＋コンパクト：通常8,250円→6,710円(税込・18%オフ)

リフィル2個セット：通常7,040円→5,720円(税込・18%オフ)

カラーはライトオークル・ミディアムオークルの全2色。リフィル、コンパクト、替えパフ(550円)は別売り。DHC通販・直営店で購入可能です。

肌も心も晴れる♡新しいツヤ肌体験を

年齢を重ねても、肌の美しさをあきらめないあなたへ。

「DHC エンリッチ BB クッションファンデーション」は、カバー力とスキンケア効果を両立し、朝のひと塗りで一日中自信の持てる肌へと導きます。

まるで美容液のような使用感と、ツヤあふれる仕上がりで、肌も心も軽やかに。今だけのキャンペーンで、新しいツヤ肌をぜひ体感してみてください♪