ホンダ 斬新すぎる「新型バイク」実車初公開！ 超パワフルな“1000cc”級の「鬼トルク」がスゴイ！ 先進ロボット顔の「鉄仮面デザイン」採用した“新型WN7”伊国登場！

ホンダ 斬新すぎる「新型バイク」実車初公開！

ホンダは2025年11月4日、イタリア・ミラノで開催した二輪ショー「EICMA（ミラノショー）2025」にて、新型バイク「Honda WN7（以下、WN7）」の実車を初めて一般公開しました。

新型WN7は、ホンダとしては初の電動モーターサイクルであり、電動二輪事業の新しいブランド方針を具現化した、初の「FUN領域向け」電動ネイキッドモデル。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ斬新すぎる「新型バイク」です！（16枚）

開発コンセプトは「風になる（Be the Wind）」で、従来のエンジン（内燃機関）車では体験できなかったモーター駆動ならではの静粛性により、走行中でも街中の人々の会話や、木々の葉がざわめく音など、周辺と自然の音や感覚をダイレクトに感じることが可能です。

この静粛性に加え、スムーズでトルクある走りと軽快なハンドリングによって、「風のように自由に走る楽しみを体験してほしい」という開発者の思いが込められています。

デザイン面では、「機能を研ぎ澄まし、本質を表現すること」を目標に開発。

ライダーが触れるボディ部分はシームレスで滑らかな表面としながら、独創的で力強いシルエットとしました。

デザインの特徴は、横一文字のシグネチャーライトと、ゴールドのアクセントを取り入れたブラック基調の車体色で、どちらも今後のホンダの電動二輪車に共通するアイデンティティとして採用されていく予定です。

また通常のバイクでは「前後をつなぐフレーム」を車体骨格として採用しますが、WN7は車体の中心に配置した「アルミ製バッテリーケース」を骨格の一部として採用。

車体と前方のステアリングを保持するヘッドパイプと、車体の後方を保持するピボットブラケットは、同じく車体中央に配置されたパワーユニットに直接締結されています。

このフレームが存在しない構造によって、軽量化と同時にスペースレイアウトの自由度が上がり、スリムでコンパクトな車体を実現しました。

さらに、車両の中で大きな比重を占めるバッテリーパックを車体全体の中心に配置することで、マスの集中化と軽快なハンドリングを両立します。

パワーユニットには、専用開発された水冷・インバーター一体型モーターを搭載し、最高出力67馬力・最大トルク100Nmを発揮。

これはエンジン車と比較して出力は600ccに相当し、トルクは1000ccに匹敵するスペックで、新規開発されたギアボックスを介してベルトドライブに伝達され、リアタイヤを駆動させます。

駆動バッテリーとして新規開発された9.3kWhの固定式リチウムイオンバッテリーは、急速充電が可能な「CCS2規格」と普通充電「Type2」の2タイプの充電方式を採用。

充電にかかる時間は、前者がバッテリー残容量20%から80%まで30分、後者が0%から100%まで2.4時間以内で完了します。

また、1回のフル充電での航続距離は140km（WMTCモード）とのこと。

走行中のスロットルオフによる減速時には、モーターによって電力回生を行うほか、回生ブレーキシステムも採用。

回生ブレーキの強さ（減速度）を選択できる「減速度セレクター」も搭載しています。

このシステムにより、ブレーキを多用せずともスロットル操作だけで極低速まで車速をコントロールしたり、少ない減速度で滑空するようなフィーリングで走行するなど、内燃機関車とは異なるライディングフィールを楽しむことが可能です。

そのほか、左手ハンドルスイッチとスロットル開度で速度を調節しながら前後進できる、「微速前後進機能（ウォーキングスピードモード）」を搭載しており、切り返しや街中の狭い駐車場スペースといった場面でも、取り回しがスマートに行えるよう設計されました。

新型WN7の製造は、日本の熊本製作所で行われ、グローバル市場に供給されていく予定です。