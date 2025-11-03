前代未聞！？上田と渡辺への嫌がらせで物議を醸したAZ選手、激怒した主審が突き飛ばす 「審判が完全にキレる」と現地紙

日本人選手たちもプレーするオランダ1部リーグ。

9月に行われたフェイエノールト戦で、AZのDFヴァウター・フースの行為が物議を醸すことになった。

試合中にフェイエノールトの上田綺世や渡辺剛の身体をつねったり、叩いたりしていたのだ。

21歳のフースは、これまでも同様の行為を繰り返しており、元オランダ代表FWピエール・ファンホーイドンクは、「最も卑怯な選手。あのつねりは勝利へのメンタリティとは全く関係がない。まるで馬鹿みたいに振る舞っている」などと酷評した。

そのフースが主審から突き飛ばされるシーンが話題になっている。それが起きたのは2日に行われたスパルタ・ロッテルダム戦。

後半35分、スパルタボールのコーナーキックの場面でフースは相手選手との引っ張り合いを続けていた。すると、ダニー・マッケリー主審は試合を止め、フースを手で突き飛ばしたのだ。審判が選手に対してこのような行動に出るのは、非常に稀。

『Sportnieuws.nl』は、このシーンについてこう伝えていた。

「激怒した審判、フースに完全にキレる。物議を醸すDFが厳しく叱責される。

フースは現在、オランダで最も話題のサッカー選手のひとりだ。挑発的な態度と非スポーツマンシップな行動で大きな波紋を広げている。日曜日もまた彼はやりすぎた挙句、審判から激しく叱責された。

我慢の限界に達した主審は、怒りながらフースに近づいた。主審は大声で怒鳴りながらDFを押すと、躊躇なくイエローカードを提示した。

この出来事は、フースが関わる事件のリストにまた追加されるものだ。アナリストたちは彼の行動を『病的』と表現し、何度も非難の声を上げている」

AZには毎熊晟矢が所属しており、フースは日本人の同僚でもある。

この試合に1-0で勝利したAZは、6日にUEFAカンファレンスリーグで鎌田大地が所属するクリスタル・パレスと対戦する。