俳優の杏さん（39）が2025年10月26日、インスタグラムを更新。人気コミックス「チェンソーマン」が原作の映画『チェンソーマン レゼ篇』を鑑賞したことを報告。そして、登場する美女キャラクター・レゼのイラストも披露した。

「フランスでも公開中！！！」

杏さんは、鑑賞した映画『チェンソーマン レゼ篇』について、「素晴らしい映像体験」といい、「レゼの鈴を転がすような可憐な声」「戦闘シーンではどんどん画材が変わるようなタッチ」と紹介し、「原作未読でも楽しめると思います IMAXで観て本当に良かった」とコメントを添えた。

また、「フランスでも公開中！！！」と海外でも上映されていることを報告し、登場キャラクターの「サメの魔人」ビームの言い方を真似てか、「チェンソーマン様最高！最強！！」とつづっている。

さらに、杏さんは「ついついお絵描き」といい、杏さんが描いたらしいレゼのイラストを披露。はかなげな表情がよく特長をとらえている。

この投稿には、「儚げで物悲しい雰囲気も上手く出てる」「絵が上手い！！」「上手すぎる」「なんでも出来て素敵」「えっ、すごっ」といったコメントが寄せられていた。