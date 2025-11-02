アラフォーがGUで思わず全色買いした「スウェット」が万能。リアルに毎日履きたくなる
急に気温が下がり、なにを着るか迷う時季。アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさんがおすすめするのは、GUの「パフスウェットバギーパンツ」（2990円）！ 「よすぎて思わず全色買いするほどお気に入り」というmakiさんが、おすすめポイントとコーデを8つ紹介してくれました。
スウェットなのに上品！GU「パフスウェットバギーパンツ」
GUの「パフスウェットバギーパンツ」は、名前のとおりやわらかいスウェット素材でできたバギーシルエットのパンツ。バギーシルエットになっていることでスウェットパンツでも上品な雰囲気。アラフォーにも着やすいスウェットパンツです。
カラーバリエーションはグレー、ブラック、ナチュラル、ダークブラウンの4色展開で、価格は2990円でした。
後ろもシンプルなデザインなので、どんな服にも合わせやすいです。
ウエスト部分は総ゴムでラクちん。ヒモもついているのでウエストを絞って履くこともできます。
裾の内側にはドローストリングができるコードがついているので、裾の形を変えることができるのもうれしいポイントです。
今回は、こちらのスウェットパンツを4色着まわしたコーデを8つ紹介します。
「ブラウン」は着るだけで今っぽい
171cmの筆者は全色Lサイズ（オンラインストア限定の丈長め）を着用しています。サイズは普段着ているものを選びました。
まずは、ブラウンのスウェットパンツに白のブラウスとビスチェを重ねたカジュアルコーデに。裾を絞っているので、やや丸みのあるシルエットになってかわいいです。
「ブルー×ブラウン」でトレンド感アップ
次はブルーのシャツにブラウンのスウェットで合わせてトレンドカラーコーデにしてみました。スウェットパンツ以外のアイテムをきれいめにまとめると、上品な雰囲気になりますね。
人気の「グレー」はカジュアルに
次はグレーのパンツにブラックのトップス、素材感のあるビスチェを合わせてカジュアルコーデにしてみました。グレーのスウェットはカジュアル感が強いので、ほかのアイテムをきれいめにまとめると部屋着っぽくならないので、おすすめです。
グレーにきれい色カーディガンを合わせて大人っぽく
次は、グレーのパンツにパープルのカーディガンを合わせて、ラフなカジュアルコーデにしてみました。アラフォーが着るにはロンTやスウェットだとカジュアルすぎてしまうので、ニット系と合わせると大人なカジュアルコーデになりますよ。
スウェットコーデは「レイヤード」がキモ
次は、ブラックのパンツを同じ素材のスウェットトップスと合わせてセットアップに。そのまま着るだけでは部屋着になってしまうので、間にフリルブラウスをレイヤードしておしゃれな雰囲気にしてみました。足元もシルバーのスニーカーで合わせてポイントに！
ショート丈トップスと合わせてスタイルアップ
次は、ショート丈のトップスと合わせて脚長効果が狙えるコーデにしてみました。バギーシルエットのボトムスは重たい雰囲気に見えるので、トップスはインするかショート丈を選ぶとバランスよくまとまります。
オフホワイトはツイードベストできれいめに
次は、オフホワイトのパンツにブラックのニット＆ツイード風のベストを重ねて、きれいめにまとめてみました。いろんなカラーを取り入れるとごちゃついて見えてしまうので、3色までにとどめるのがおすすめ。
チェックシャツでカジュアルコーデに
最後は、オフホワイトのパンツにブラウンベースのチェックシャツを合わせてカジュアルコーデにしてみました。今年はチェックシャツがトレンドなので、今年らしい雰囲気に。
シワになりにくく、軽くて履きやすいうえに洗濯もしやすい。私はリアルに毎日のように手に取っていたので、最初はグレーとブラウンをもっていたのですが、今回全色買いしてしまいました！ 丈長めや丈短めもあって自分の身長に合わせて選べるのもうれしい。ぜひチェックしてみてくださいね。
※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください