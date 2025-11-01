◆国内男子プロゴルフツアー フォーティネット・プレーヤーズ・カップ 第３日（１日、千葉・成田ヒルズＣＣ＝７１３７ヤード、パー７１）

選手会主催の新規大会の第３ラウンドが行われ、４位で出たツアー未勝利の佐藤大平（クリヤマＨＤ）が１イーグル、７バーディー、ボギーなしでこの日のベストスコア６２をマークし、通算１６アンダーの単独首位に浮上した。後続に３打の差をつけ、プロ１０年目の３２歳が初優勝へ逃げ切りを図る。

１８番で残り１６７ヤードの第２打を１メートル半につけ、バーディーで締めた。「ドライバーがこの３日間安定している。ストレスなくプレーできた」と振り返った。好調なショットに加え、２つの幸運も味方した。１２番パー５でグリーン奥からチップインイーグル。「めちゃくちゃラッキーだった。めっちゃ強くて『あっ』と思ったやつが入った」。１６番ではティーショットを右に大きく曲げたが、林を越えて隣の１４番のティーグラウンドまで突き抜けた。「あれも本当にラッキー。前方に何もなくてライもよかった」。第２打でグリーンを捉え、パーで切り抜けた。

５月の関西オープン、日本プロ選手権、ミズノオープンで３戦連続トップ１０フィニッシュを飾った。今季こそ初優勝が近いと、周囲の期待もふくらんだ。「僕もそう思っていた。あんなに落ちるとは思っていなかった」。夏場は４試合連続予選落ちを経験。「ゴルフに自信がなくなった。やっぱダメなのか。悪くないのになって」

オフのトレーニングの成果もあり、今季はドライバーの飛距離がキャリーで１０〜１５ヤード伸びた。「もっと飛ばしたい」という欲が生まれ「ドライバーばっかり打っていた」という練習を反省し、基礎を見直した。クラブのフェースの向きの確認など原点に返り復調した。

苦しい時期も、家族の存在が支えになった。「奥さんにはめちゃくちゃ言われた。『頑張れよ。ちゃんとやってくれ』って（笑）」。冗談めかしつつ、愛ある激励の言葉をかけられたことを明かした。「子供が３人いるんですけど、ワンオペで頑張ってくれている。本当に大変だと思う。父親がしっかり稼いでこなあかんやろうし。それでも稼いでこんから言われてもしょうがない」と受け止めた。

今季は初優勝者が９人出ている。「初優勝ってどんなんだろうとか、やっぱり考えたりする。いつも追いかけても届かないので、逃げ切りたい」。最終日最終組は６度目だが、首位で迎えるのは自身初。悲願の１勝へ、堂々と突き進む。