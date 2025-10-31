〈「それ本物ですよ」「えっ！」なんで2回も切ってしまったのか…“明石家さんまの直電話”を「ただのイタズラ」と勘違いしてしまったあるテレビマンの後悔〉から続く

「さんまちゃん、あの人に言っちゃおうかな〜」──海外のレストランで出会った年配ファンが、“芸能界のドン”の名前を持ち出して写真を迫ってきた。周囲が凍りつくなか、明石家さんま（70）が取ったのは、まさかの「対応」だった。長年の付き人でもあるテレビプロデューサー・吉川圭三氏が明かす、知られざる“人間・さんま”の素顔とは？ 長年にわたり公私ともに交流を重ねてきたテレビプロデューサー・吉川圭三氏の新刊『人間・明石家さんま』（新潮社）より一部抜粋してお届けする。（全3回の2回目／続きを読む）

《ー衝撃写真ー》別れてもイチャイチャ…「明石家さんま」と「美しすぎる元妻」のツーショット写真をすべて見る



明石家さんまさん（画像：時事通信）

◆◆◆

苦手な相手にも神対応する

年末年始の恒例、オーストラリア旅行にご一緒させていただいたときも、さんま独特の振る舞いは一貫している。

毎年、フライト前の食事は、成田空港第二ターミナルのレストラン街の奥にある「信州そば処・そじ坊」で、みんなでそばをすするのがルーティンになっている。

一行が食べ終わって店を出ようとすると、白いエプロン姿の年配の女性従業員から「さんまさ〜ん！」と声がかかる。するとさんまはニッコリ笑ってこう答える。

「おお、おばはん、元気やったか〜！ いつも白いエプロンが目に眩しいわ！」

彼女も覚えてもらっていたうえに、「愛あるツッコミ」を受けて大満足。

「うん、元気よ。やっとさんまさんに会えた〜。年に一度の楽しみよ」

「ありがとう、もうちょっと話したいけど、そろそろ出発やねん。ほな、元気で。また来年な〜」

彼女のほうも心得たもので、サインを求めたり、スマホで一緒に写真を撮ったりはしない。さんまには、こういう「馴染みの一般人」が至るところにいるが、どこでもいつでも相手のことを覚えている。そして、相手がうれしくなるような一言を投げかける。

誰にでもこのような自然体で接することができるのがすごいところだが、あえて言えば、「権威・立場を笠に着て威張る相手」のことはよしとしない。

非常に珍しいのだが、15年程前のオーストラリア旅行で「さんまが苦手とするタイプ」に出くわした。オーストラリア・ゴールドコーストの高級ホテルにある中華料理店に入ろうとしたときのことである。

見知らぬ日本人の年配の婦人がさんまに話しかけてきた。

「あら、さんまちゃんだわ。ねぇ、一緒に写真撮ってよ〜」

普段のさんまであれば、サッと応じるところだ。しかし、店の入り口はディナーの時間で非常に混雑していた。ここで「撮影会」が始まれば、店に多大な迷惑をかけてしまう可能性がある。さんまが少しためらっていると、婦人は間髪入れずにこう言った。

「さんまちゃん、あの人に言っちゃおうかな〜」

「さんまちゃん、私、Xさんと親しいのよ。撮ってくれないんだったら、あの人に言っちゃおうかな〜」

Xさんは芸能界なら知らぬ者のいない芸能界のドンの一人の名前だった。我々さんま一行は、さんまがそんな“脅し”で写真を撮るかどうかを判断しないことはよくわかっている。もちろん、そのドンがこの件を耳にすれば、その方からさんまのもとに丁重な詫びが入ることだろう。このような非礼に芸能界は厳しい。要は節度をわきまえず、権威との繋がりをアピールすればことがうまく運ぶと勘違いしている人間の威圧的な行為でしかない。

「こんな場所でその名前を出すなんて非常識な！」──私をはじめ、さんまに同行した面々は口には出さないものの怒っていた。しかしさんまは、その気まずさを察してか、まったく感情を見せることなく、「はい、いいですよ、撮りましょう」と写真に収まった。

ここでこじらせても、気のおけない仲間たちや他の客に迷惑をかけるだけ──そう判断したのだろう。この大人の応対に我々もホッとしたが、一方で普段の「いつでもベストな人との接し方」を知るだけに、さんまの心中は察することができた。

〈「オレは離婚ぐらいでは不幸にならんのよ」大竹しのぶと離婚→離婚会見も爆笑で終わっただけじゃない…どんな苦境でも笑いを取る「明石家さんま（70）の芸人力」〉へ続く

（吉川 圭三／Webオリジナル（外部転載））