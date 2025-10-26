伊藤英明、ドラゴンボールのカードゲームに夢中「週９日間やります」全国大会にも「参加したい」
俳優の伊藤英明が２６日、東京・台東区のバンダイ本社で行われたデジタルカードゲーム「ドラゴンボールスーパーダイバーズ」の１周年記念イベント「超周年ＢＵＰＰＡフェス」に出席した。
同ゲームは「『ドラゴンボール』の世界に飛び込め！」をテーマに全国のゲームセンターなどで展開。４画面パネルがユーザーを囲み、臨場感あふれるプレイを楽しむことができる。
伊藤は「多い時は週９日間やります」と“限界突破”ぶりを披露するほどの大ファン。幼少期からドラゴンボールに親しんでいたこともあり「どんどん面白くなっていて、ますます目が離せない」と、ゲームに夢中であることを明かした。
魅力に挙げたのは、タイミング良くボタンを押して必殺技を決める「ストライクバトル」。「絶対に勝ちきらないといけない時の緊張感」がたまらないという。この日は会場に持ち込まれたゲーム機で挑戦し「本当に興奮した」。同ゲームの全国大会について「ストライクバトルで腕を磨いて、ぜひ参加したい」と意欲を見せた。
自身が使用するカードデッキ（組み合わせ）も紹介した。１１月２０日に稼働を開始する「７弾 渾身の一撃」の新たなカードが紹介されると、「早くデッキに入れたい。全部気になる」と笑いが止まらない様子。家族でもゲームを楽しんでいるそうで「新しく欲しいカードや狙っているカードが出た時には、自分の子供とどうやってデッキを組むか、ドラゴンボールの世界観に没頭しながら作ってるのが楽しみ。これからもカードをめくってバトルして大いに楽しんでいきたい」とノリノリだった。