村重杏奈、美太もも全開のショーパンセットアップ姿公開「完璧スタイル」「セクシーすぎる」の声
【モデルプレス＝2025/10/26】タレントの村重杏奈が10月25日、自身のInstagramを更新。黒コーデで美しい脚を披露した。
【写真】26歳美人タレント「色気すごい」胸元大胆な姿
村重は「今日は特別ギャルDAY！！！やっぱしっくりくるね！！ギャル懐かしい」と記し、ショートパンツにジャケットのセットアップに白いブーツ姿で足を組んで椅子に座ったショットや、黒いモヘアの衣装に黒いブーツを履いた姿などを複数枚投稿。どちらの衣装も長く美しい脚がスラリと伸びている。
また、村重は「ViViお渡し会ありがとうございました！！」ともコメント。「アイドル時代はかっそかっそレーンでファンの方が走って列を途切らせないようにしてくれてたんですけど本日3時間半！一度も列が途切れる事なくお渡し会を終えました」と振り返り、「昔からいるファンの方『しげちゃん人が沢山いるね』と泣いてくれた しげも嬉しい」と喜びを綴った。
この投稿に、ファンからは「セクシーすぎる」「理想の脚」「完璧スタイル」「綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
