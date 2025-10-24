お父さんが高い声で『ただいまー！』と言ったら、目の前にいたトイプーさんが…！？思った以上に共鳴するふたりの姿が話題を集め、投稿は記事執筆時点で37.1万回再生を突破。「可愛すぎてヤバイ」「疲れ吹っ飛んだ」「開始1秒でいいねした！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お父さんが犬に『ただいま』と言った結果→ずっと見ていたい『あまりにも尊い光景』】

お父さんが『ただいまー！』と言うと…？

TikTokアカウント「aralechan1124」に投稿されたのは、トイプードルの「あられちゃん」とお父さんのとある日常の一コマ。

ソファに座るお父さんの膝の上で寛ぐあられちゃん。何とも微笑ましい光景ですが、ふいにお父さんが甲高い声で『ただいまー！』と言ったとか。すると次の瞬間、あられちゃんが『ワンァォーン！』とキレイな美声で続いたそう。

共鳴するふたりに爆笑

さらに『ただいまー！』と返したお父さんに、もちろんあられちゃんも続きます。とってもよく通る声で遠吠えするあられちゃん、おちょぼ口がたまらない可愛さだったとか。

日ごろから感情表現が豊かだといいますが、遠吠えする声も情感たっぷりだったそう。もしかすると、お父さんと張り合っているのかもしれませんね。

最後に『ワンッ！』と小さく吠えるのは、遠吠え終了の合図でしょうか…。思った以上に共鳴するふたりの姿は、多くの人に優しい笑いを届けたのでした。

あられちゃんの可愛さに胸キュンした人は多いようで「お口が可愛すぎる」「明日から頑張れる！」「わたしも共鳴しましたｗ」などのコメントが寄せられています。

あられちゃんの子犬時代が別投稿にて紹介されています。おすわりをしてお兄ちゃんを見たかと思うと、シュッとお手手を前に出すあられちゃん。まだ何も言っていないのに、これはオテでしょうか…！？

お兄ちゃんが「あられちゃん」と呼ぶと、すかさず高速オテをお披露目！しかしながら短いお手手はまったく届いていません…！体ごとお兄ちゃんへと向かってしまったあられちゃんを落ち着かせ、再度挑戦です。

冷静に「オテ」と言うと、思いっきり振りかぶって渾身のオテを繰り出したそう。まさに『くらえー！』といった効果音がぴったりなほど気持ちのこもったオテだったとか。小さな体と短いお手手で繰り出すオテの破壊力は抜群です♡

TikTokアカウント「aralechan1124」には、チャーミングなあられちゃんの姿が投稿されています。クルクルと表情が変わるあられちゃんに癒されてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「aralechan1124」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております