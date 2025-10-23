中国・北京の北東部に位置する万里の長城の慕田峪長城がナショナルジオグラフィックの「２０２６年版ベスト・オブ・ザ・ワールド」の一つに選ばれた/Twenty47studio/Moment RF/Getty Images

（ＣＮＮ）創刊から１３７年の歴史を持つナショナルジオグラフィックは、編集者と探検家たちがぜひ訪れたい旅先２５カ所を選んだ「２０２６年版ベスト・オブ・ザ・ワールド」を発表した。ＣＮＮは、同誌編集長ネイサン・ランプ氏を取材。選ばれた都市とその理由について話を聞いた。

都市

「ペンシルベニア州ピッツバーグは米国で一番好きな都市だ」とランプ氏は語る。ゆったりとした週末を過ごせる場所だからだという。ピッツバーグは脱工業化した大学都市であることから、若くクリエーティブな人々が住み、活気のあるアートシーンが広がる。ランプ氏は、ピッツバーグの「素晴らしい」美術館や、個性的な個人商店が数多く立ち並ぶ「楽しい地区」を推している。

ナショナルジオグラフィックが選ぶ南米の都市はコロンビアのメデジンとブラジルのリオデジャネイロだ。ランプ氏によると、メデジンには優れた「復活の物語」があり、活気に満ちた芸術と文化、美しい庭園がある。一方、リオでは新しい美術館の開館が予定されており、キリスト像まで続くハイキングコースも新設されている。

欧州でおすすめの都市は、フィンランドのオウル、ポルトガルのギマランイス、そして英国のハルだ。

ランプ氏によると、「こうしたリストが持つ面白さの一つは、人々に自国で過小評価されている場所を見直すきっかけを与える」ことだという。ハルは国内でかなり評判が悪く、ランプ氏の英国人の友人に言わせれば「陰気な場所」だ。だが、ランプ氏によれば「海運の観点からみれば非常に重要」な土地で、「とてもいい水族館」もある。

リストにはこのほか、モロッコのラバト、中国の北京、フィリピンのマニラが挙げられている。

観光客の少ない隠れた名所

トルコのエーゲ海と地中海沿岸の魅力は誰もが知るところだが、トルコ北東部の黒海沿岸は、より穏やかな気候と壮大な景色、建築遺産を人混みにわずらわされることなく楽しめる。

韓国を訪れる観光客のほとんどは都市部へ向かうが、ハイキングの人気も高まっている。スペインのサンティアゴ巡礼路をモデルにした全長約８５０キロの東西トレイルの大部分は、２６年に開通予定だ。

日本の人気観光地がオーバーツーリズムに直面するなか、東京の北約３２０キロに位置する山形県は、押し寄せる観光客から逃れられる場所として注目を集めている。「ここは本当に美しい所で、素晴らしい料理や温泉、寺院がある」とランプ氏は語る。

このほかにも、メキシコのオアハカ海岸やウズベキスタンのヒバが推薦されている。

野生生物と奇観

カリブ海には年間を通して約２００頭のマッコウクジラが生息していることから、ドミニカは世界初となるマッコウクジラ保護区の設立に取り組んでいる。

ルワンダのアカゲラ国立公園は、ひとけが少ない場所でサファリの「ビッグ５」（ライオン、ヒョウ、サイ、ゾウ、バッファロー）を見られる場所として選ばれた。

米ノースダコタ州バッドランズには、著名なノルウェーの建築事務所スノヘッタが設計したセオドア・ルーズベルト大統領図書館が２６年７月にオープン予定だ。ランプ氏は、この「飾り気のない、忘れがたい」景観を訪れる理由がまた一つ増えると期待を寄せる。

スペインのバスク地方は、来年８月１２日に起こるとされる皆既日食を、地上から見ることができる数少ない場所の一つとしてリストに選ばれた。

オーストラリアのウルルカタジュタ国立公園を訪れる人々は４月から初めて、世界最大の一枚岩であるエアーズロックのそばで宿泊できるようになる。キャンプファイヤーや星空観察を楽しむ夜を過ごせるのだ。

このほか、カナダのケベック州とバンクーバー、イタリアのドロミテも挙げられている。

再生

マウイ島は、２３年に壊滅的な被害をもたらした山火事から「復興」しつつあり、「再訪を検討するには絶好の機会かもしれない」とランプ氏は語る。これはマウイ島のためになるだけでなく、かつては混雑していたビーチを、より落ち着いて楽しめる機会にもなる。島の一流ホテルは、刺激に満ちた新たな体験を数多く用意し、観光客を引き付けようとしている。

３００以上の島々からなる南太平洋の島国フィジーは、「持続可能な観光の面で大きな進歩を遂げている」という。

米オクラホマ州は旧国道「ルート６６」の１００周年を記念し、８２００万ドル（約１２５億円）あまりを投じてこの象徴的な道路の約６４０キロ区間を整備している。「ネオンサインが再びともり、モーテルが復活する。カーブを曲がるごとに沿道に魅力があふれている。そんな光景が広がっている感じだ」