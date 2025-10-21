首相指名選挙で高市早苗・自民党総裁（６４）が第１０４代首相に選ばれた。

女性首相は日本の憲政史上初めてで、夫の山本拓・元衆院議員（７３）も、初の「ファーストジェントルマン」となる。（デジタル編集部）

ファーストジェントルマンは、大統領や首相の夫など女性リーダーの配偶者のこと。海外での先例や、映画にもなった小説「総理の夫」（原田マハ作）などフィクションの世界では存在したが、日本でも現実に誕生することとなった。

福井出身、結婚相手に「立候補しますよ」

山本氏は福井県鯖江市出身。法政大学文学部を卒業後、１９８３年に県議となり、９０年衆院選で初当選後、自民党県連会長や農林水産副大臣などを歴任。衆院議員を８期務めた。

高市氏が４３歳だった２００４年に結婚。高市氏は自身のホームページで結婚までの経緯をつづっている。０３年の衆院選で高市氏が落選したときに声をかけられ、「割と無愛想な人で、どちらかと言えば苦手な相手だった」「真剣に結婚相手を探しておられるんでしたら、僕もバツイチですので立候補しますよと電話がかかってきた」などと山本氏の印象やプロポーズの経緯について紹介している。

特技は料理、姓はじゃんけんで

その後、１７年に「互いの政治的スタンスの違い」で一度は離婚。２１年に再婚した。戸籍の姓はじゃんけんで決め、「高市」に改姓したという。

２４年の衆院選に福井２区から出馬した時の取材では、特技は料理で、調理師免許を持つ腕前といい、「得意料理は余ったご飯で作るチャーハン」と話していた。

衆院選では、無所属で出馬して落選。その後は体調を崩し、高市氏が生活の一部を介助しながら東京の議員宿舎で暮らしているという。