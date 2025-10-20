「この人誰だっけ…」に、名前を耳打ちしてくれるカメラ付きイヤホン
技術って進化するんですね（当たり前）。
CEATEC 2025で訪れたJVCケンウッドのブース。実は昨年のCEATECで見かけた、カメラ付きイヤホンが忘れらず、「その後どう？」という感じで寄ったんです。
1年経って、どうかな？ 元気にしてるかな？と思っていたのですが、かなり進化してました。
「この人、誰だっけ…」に答えてくれる
前回は、「耳掛け式ワイヤレスイヤホンにカメラ載せました」という感じで、できることといえば、カメラが捉えたものの名前をAIが答えてくれるといった感じでした。実際どんなシーンで使えるのか、具体的なところまではまだ考え中といったところ。
しかし、2025年のカメラ付きイヤホンは違います。なんと、人間の記憶を呼び覚ましてくれるのです！
今回のデモでは、以前会った人の名前を教えてくれるという、非常にビジネスシーンで役立ちそうな機能をお披露目していました。よくありますよね。先方はこちらのことを知っていて、にこやかに話しかけてきてくれるんですが、こちらは「あれ？ いつ会った人だ？ 名前なんだっけ？」ってなること。それをスマートに解決してくれるんです。
どういう感じかというと…。
このカメラ付きイヤホンを使って誰かに会うと、それがデータベース化されていきます。
そして、その人に再び会ったとき、あらかじめセットしておいた「お久しぶりです」や「あ、どうもどうも」など、トリガーとなる言葉を自分が発すると、カメラに写っている人の名前を耳元で教えてくれます。
トリガーの言葉で作動するというところがポイント。耳元に手をやったり、スマホをいじったりといった不自然な動作がないので、あたかも「あなたのことは一瞬たりとも忘れたことなどございません」といった雰囲気が醸し出せます。
まあ、これはあくまでも使用例のひとつ。カメラ付きイヤホンの可能性はまだまだあるはず。個人的には、写った食べ物のカロリーをその場で教えてくれたりすると、食べ過ぎ防止になるかなーなんて思っています。どうです？ JVCケンウッドさん。