¾å¹Ä¹¡ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ91ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡Ö¤´Î©ÇÉ¤ÊÀ®Ä¹¤òÍê¤â¤·¤¯¡×Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ç¯¼°¤Ë¡È´î¤Ó¡É¡¡¹üÀÞ¤Ï²óÉü¤â¡ÖÂÎÎÏ¤â¾¯¤·¤º¤ÄÄã²¼¡×
¾å¹Ä¹¡ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Ï10·î20Æü¡¢91ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¡¢µÜÆâÄ£¤¬ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Î¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤ÏµîÇ¯10·î¤Ë±¦ÂçÂÜ¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤Û¤Ü¹üÀÞÁ°¤Î¾õÂÖ¤Þ¤Ç²óÉü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸á¸å¤Ë¾¯¤·Ç®¤¬¾å¤¬¤ë°ÊÁ°¤«¤é¤Î¾É¾õ¤Ïº£¤âÂ³¤¡¢¿´ÉÔÁ´¤Î¿ÇÃÇ»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ëBNPÃÍ¤âÀµ¾ïÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¤¤¾õÂÖ¤Ç¿ä°Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¼ÉôÀÅÌ®·ìÀò¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°ú¤Â³¤·Ð²á´Ñ»¡Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÆÈ¯Í½ËÉ¤Î¤¿¤á¿åÊ¬¤ò½½Ê¬¤Ë¤ª¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ªÈè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÎÎÏ¤â¾¯¤·¤º¤ÄÄã²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¡¢ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤ÏÎ²²«Åç¡¢²Æì¡¢¹Åç¡¢Ä¹ºê¤ò½ä¤Ã¤¿Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Î°ÖÎî¤ÎÎ¹¤ò¸«¼é¤ê¡¢Àï¸å50Ç¯¤ÎÀÞ¤ËÆ±¤¸¾ì½ê¤òË¬Ìä¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¾å¹Ä¤µ¤Þ¤È¤ªÏÃ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿À®Ç¯¼°¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤´Î©ÇÉ¤ÊÀ®Ä¹¤òÍê¤â¤·¤¯´ò¤·¤¯»×¤ï¤ì¤¿¤´ÍÍ»Ò¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¡¢µÜÆâÄ£¤¬È¯É½¤·¤¿¶á¶·¤ÎÁ´Ê¸¤Ç¤¹¡£
µÜÆâÄ£È¯É½¤Î¡Ö¶á¶·¡×
¾å¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Î¤´¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¤ªÃÂÀ¸Æü¤ËºÝ¤·¡Ë
¾å¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢91ºÐ¤ò¤ª·Þ¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î°ìÇ¯¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤Î±¦ÂçÂÜ¹ü¹üÀÞ¤«¤é¤Î²óÉü¤ËÅØ¤á¤é¤ì¡¢¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯5·îµÚ¤Ó7·î¤ËÊÅ²¼¤¬ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¤´Æþ±¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÞ¤Ë¤ÏÏ¢Æü¤ª¸«Éñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â¿´Â¡¤Î¾õÂÖ¤ò»ø°å¤¬Ãí°Õ¿¼¤¯¤ª´Ç¼é¤ê¤¹¤ëÊÅ²¼¤Î¤´Æü¾ï¤òºÙ¤ä¤«¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÅ²¼¤È¤´¼«¿È¤Î¤´ÂÎÄ´¤È¸þ¤¹ç¤¦Æü¡¹¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢ÂçÂÜ¹ü¤Î¤ª²ø²æ¤Ï¡¢¤Û¤Ü¹üÀÞÁ°¤Î¾õÂÖ¤Þ¤Ç²óÉü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÅ²¼¤òÁá¤¯¤ª»Ù¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢¤´Âà±¡¸å¤ÏÀçÆ¶¸æ½ê¤ÇËèÆü¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó·±Îý¤ËÎå¤Þ¤ì¡¢º£Ç¯1·î1Æü¤Î¿·Ç¯¹Ô»öµÚ¤ÓÍâÆü¤Î¿·Ç¯°ìÈÌ»²²ì¤Ø¤Î¤ª½Ð¤Þ¤·¤ò²Ì¤¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å2·îËö¤Ë¡¢¼Ò²ñÉüµ¢¤ò·ó¤Í¤ÆÊÅ²¼¤È¥¹¥¤¥»¥ó¤Îºé¤¯ÅìµþÅÔÎ©³ëÀ¾Î×³¤¸ø±à¤ò¤ªË¬¤Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢4·îËö¤Ë¤Ï´ê¤¤½Ð¤Ë¤è¤ê²â²ñ´ÛµÇ°³Ø½¬±¡¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö³Ø½¬±¡¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ²ÚÂ²Ê¸²½ Èþ¤Î¶Ì¼êÈ¢¡½·Ý½Ñ¤ÈÅÁÅýÊ¸²½¤Î¥Ñ¥È¥í¥Í¡¼¥¸¥å¡½¡×¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
8·î¸åÈ¾¤Ë¤ÏÊÅ²¼¤ÈÄ¹Ìî¸©·Ú°æÂôÄ®ÂçÆü¸þ¤Ç¤´ÀÅÍÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¤´Æþ±¡Ãæ¤ÎÊÅ²¼¤Î¤ª¸«Éñ¤¤¡¢µÜÆâÄ£ÉÂ±¡¤Ø¤Î¤´ÄÌ±¡¤ò½ü¤¡¢º£Ç¯¤Î¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ï¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¸æ½ê¤Ç¤Ï¡¢¿·Ê¹¤ËÌÜ¤òÄÌ¤µ¤ì¡¢¤ª¿©»ö»þ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä»ø½¾¤È¤Î¤ªÏÃÅù¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
1·î¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡¦±üÇ½ÅÐ¹ë±«µ¾À·¼ÔÄÉÅé¼°¡¢È¯À¸¤«¤é30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒµÚ¤Ó3·î¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈ¯À¸ÆüÊÂ¤Ó¤Ë²Æì¸©°ÖÎî¤ÎÆü¡¢¹Åç¡¦Ä¹ºê¸¶Çú¤ÎÆü¡¢½ªÀïµÇ°Æü¤Ë¤Ï¡¢ÊÅ²¼¤ÈÌÛÅø¤µ¤ì¡¢½ªÆü¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤ª²á¤´¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Î²²«Åç¡¢²Æì¡¢¹Åç¡¢Ä¹ºê¤ò½ä¤é¤ì¤ëÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Î°ÖÎî¤ÎÎ¹¤ò¸«¼é¤é¤ì¡¢Àï¸å50Ç¯¤ÎÀÞ¤ËÆ±¤¸¾ì½ê¤ò¤ªË¬¤Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±ý»þ¤Î¤³¤È¤òÊÅ²¼¤È¤ªÏÃ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
8·î¤Î·Ú°æÂôÂçÆü¸þ¤Ç¤Î¤´ÀÅÍÜ¤Ï¡¢ÊÅ²¼¤Î¤´ÉÂ¾õ¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤½¤Î¼Â»Ü¤¬¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ËËþÌØ³«Âó¤ÎÎò»Ë¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤ÎÃÏ¤òºÆ¤ÓË¬Ìä¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ¤µ¤ì¤¿¤´ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
º£Ç¯¡¢¾¼ÏÂ34Ç¯¤ÎÎ¾ÊÅ²¼¤´À®º§¤ËºÝ¤·¡¢¹ñÌ±¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¤ª½Ë¤¤¶â¤ò´ð¤Ë·úÀß¤µ¤ì¡¢¾¼ÏÂ40Ç¯5·î¤Ë³«±à¤·¤¿¡Ö¤³¤É¤â¤Î¹ñ¡×¤¬60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ÜÀß¤Ï¡¢Åö»þ¡¢ÅÔ»Ô²½¤Ë¤è¤êÎÐ¤¬¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¼«Á³¤Ë¿Æ¤·¤á¤ë¾ì½ê¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È´ê¤ï¤ì¤¿Î¾ÊÅ²¼¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ·×²è¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢6·î¡¢¡Ö¤³¤É¤â¤Î¹ñ¡×¤ÎÍý»öÄ¹¡¢±àÄ¹¡¢Éû±àÄ¹¤«¤é¡¢¸æ½ê¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤È¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¡¢º£¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ª´î¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÔÎÏ¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
5·î¤Ë¤Ï¡¢¾¼ÏÂ43Ç¯¤«¤é¾¼ÏÂ58Ç¯¤Þ¤Ç¤Î²Æ¡¢Î¾ÊÅ²¼¤¬¤´²ÈÂ²¤Ç¤ª²á¤´¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±üÉÍÌ¾¸ÐÈÊ¤ÎºÙ¹¾Ä®¤Ë¾å¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Î¸æ²ÎÈê¤¬·úÎ©¤µ¤ì¡¢½üËë¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÙ¹¾¸ø±à¤Ë¤Ï¡¢ÊÅ²¼¤¬¾¼ÏÂ57Ç¯¤Î²Î²ñ»Ï¤Ç±Ó¤Þ¤ì¤¿¡Ö¼ÖÁë¤è¤ê¤Ï¤ë¤±¤¯Ë¾¤àÔüÉÍÌ¾¸ÐÅìÌ¾¤Î¶¶À¶(¤µ¤ä)¤«¤ËÉâ¤«¤Ö¡×¤Î¸æÀ½Èê¤¬´û¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´°ì²È¤È¤Î¸òÎ®¤Î»×¤¤½Ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Î´ê¤¤½Ð¤òÆþ¤ì¡¢¾å¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤¬Ê¿À®2Ç¯¤Ë¤ª±Ó¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤ï¤ì¤é¼ã¤¯»Ò¤é¤ÎÍÄ¤¯ÉÍÌ¾¸Ð¤Î¿åÊÕ¤Ë·ÖÄÉ¤Ò¤·»×¤Û¤æ¡×¤Î¸æ²ÎÈê¤â·ú¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢º£Ç¯1·î¡¢±ÊÅÄÏÂ¹¨µÜÆâÄ£¸æÍÑ³Ý¤Î¼ê¤ËÀ®¤ë¾å¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤ÎÌ¤È¯É½¤Î¸æ²Î466¼ó¤ò¼ý¤á¤¿²Î½¸¡Ö¤æ¤Õ¤¹¤²¡×¤¬¾å°´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾å¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Ï¤´±óÎ¸µ¤Ì£¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±ÊÅÄ¸æÍÑ³Ý¤Ø¤Î¤´¿®Íê¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ªÇ¤¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯11·î15Æü¡¢¿ò¿Î¿Æ²¦ÈÞÉ´¹ç»ÒÅÂ²¼¤¬éªµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢¤´Æþ±¡Ãæ¤«¤éÅÙ¡¹¤Ë¤´ÍÍ»Ò¤ò°Æ¤¸¤é¤ì¡¢±Ê°æ¹Ä¼¼°åÌ³¼ç´É¤Ë¤ª¿Ò¤Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·É°¦¤È¿Æ¤·¤ß¤ò¤â¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿É´¹ç»ÒÅÂ²¼¤Î¤´ë¾Êó¤Ë¿¼¤¤¤ªÈá¤·¤ß¤òÞú¤Þ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤ª¸æÂ¤Î¤ª²ø²æ¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¤»þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÊÅ²¼¤Î¤ª»Ù¤¨¤È¾ó¤òÍê¤ê¤Ë¡¢éªµîÅöÆü¤Ë»°³ÞµÜÅ¡¤ò¤´Ä¤Ìä¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â¸æ½®Æþ¡¢Àµ¿²°ÜÛÍ¤Îµ·¡¢ÎîÂå°ÂÃÖ¤Îµ·¤ÎÀÞ¤ËµÜÅ¡¤ò¤ªË¬¤Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤´ÇÒÎé¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯9·î6Æü¡¢Íª¿Î¿Æ²¦ÅÂ²¼¤ÎÀ®Ç¯¼°¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢°ìÏ¢¤Îµ·¼°¤ò½ª¤¨¤ÆÀçÆ¶¸æ½ê¤Ë¤ª¸«¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Íª¿Î¿Æ²¦ÅÂ²¼¤Î¤´°§»¢¤ò¤ª¼õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢Í¼¹ï¤«¤é¤Î¤´Æâ±ã¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Ã´§¤Îµ·¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤ë¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤â¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¡¢Íª¿Î¿Æ²¦ÅÂ²¼¤Î¤´Î©ÇÉ¤ÊÀ®Ä¹¤òÍê¤â¤·¤¯´ò¤·¤¯»×¤ï¤ì¤¿¤´ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¾å¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Î¸á¸å¤Ë¾¯¤·Ç®¤¬¾å¤¬¤ë°ÊÁ°¤«¤é¤Î¤´¾É¾õ¤Ïº£¤âÂ³¤¡¢¿´ÉÔÁ´¤Î¿ÇÃÇ»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ëBNPÃÍ¤âÀµ¾ïÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¤¤¾õÂÖ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¼ÉôÀÅÌ®·ìÀò¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ú¤Â³¤·Ð²á´Ñ»¡Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÆÈ¯Í½ËÉ¤Î¤¿¤á¿åÊ¬¤ò½½Ê¬¤Ë¤ª¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÓÎÏÄã²¼¤Ë¤è¤ëÅ¾ÅÝ¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ø°å¤Î²ð½õ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¸áÁ°¤Ï¸æ½êÆâ¤ò¡¢¸á¸å¤Ï¤´ÂÎÄ´¤¬¤è¤í¤·¤±¤ì¤ÐÅ·¸õ¤Ë¤è¤ê¸æ½êÆâ¤«¸æÍÑÃÏÆâ¤ò¡¢¤´µÙ·Æ¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¤ªÊâ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ë·Ú¤¤±¿Æ°¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤ªÈè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÎÎÏ¤â¾¯¤·¤º¤ÄÄã²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÊÅ²¼¤Î¤ªÂ¦¤ÇËèÆü¤òÀÅ¤«¤Ë²º¤ä¤«¤Ë¤ª²á¤´¤·¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤ª¿´¤Î°Â¤é¤®¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¾å¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê¤ª»Ù¤¨¤ËÅÙ¡¹¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤ì¤ëÊÅ²¼¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¯ð÷¤«¤ì¤Ê¤¬¤éÈù¾Ð¤ßÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´À®º§¤«¤é66Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤¿º£¤â¤Ê¤ª¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Î¸ß¤¤¤Ë¤ª´ó¤»¤Ë¤Ê¤ë¿®Íê¤È´¶¼Õ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ëº³¤«¤ÎÊÑ¤ï¤ê¤â¤Ê¤¤¤È¤ª¸«¼õ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Ä«¿©¸å¤ÎÊÅ²¼¤È¤ÎËÜ¤Î²»ÆÉ¤Ïº£¤â¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¡¢ÅÄÃæµ®»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ö¤¤¤Á¤Ë¤Á¡¢¸ÅÅµ¡×¤ò¤ªÆÉ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾å¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤ª°ìÊý¤Ç¤âÆÉ½ñ¤ò¤ªÂ³¤±¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¿¥ë¥Î¡¼¥Õ¥¹¥«¤Î¡Ö¥·¥ê¥¢¤ÎÈëÌ©¤Î¿Þ½ñ´Û¡×¤ò¤ªµá¤á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÃÂÀ¸Æü¹Ô»ö¤Ï¡¢ÊÌ»æ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢³µ¤ÍºòÇ¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Î´ÊÁÇ¤Ê·Á¤Ç¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ò»Ï¤á¹ÄÂ²³ÆÅÂ²¼¡¢¸µ¹ÄÂ²µÚ¤Ó¤´¿ÆÂ²¡¢µÜÆâÄ£Ä¹´±»Ï¤á¿¦°÷ÂåÉ½¡¢»²Í¿¡¢¸µÄ¹´±»Ï¤áµìÊô»Å¼ÔÅù¤Î½Ë²ì¤ò¤ª¼õ¤±¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£