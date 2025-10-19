¡ØÅ·»È¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¤´¶á½êÊª¸ì¡Ù¡ØNANA¡Ù¡Ä¡ÄÌðÂô¤¢¤¤¤¬¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¿¡¢¾¯½÷Ì¡²è¤Î²ÁÃÍ´Ñ
¡¡ÌðÂô¤¢¤¤¤ÎÂåÉ½ºî¡ØNANA¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ25¼þÇ¯µÇ°¥à¥Ã¥¯¡ÖÌðÂô¤¢¤¤¡ØNANA¡Ù¤ÎÀ¤³¦¡×¤Î´©¹Ô¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤´¶á½êÊª¸ì¡Ù¤ÎÁ´ÏÃÇÛ¿®³«»Ï¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÈÌ¥ÎÏ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÌðÂô¤¢¤¤¡ØNANA¡Ù¤ÎÀ¤³¦¡×¤ò»î¤·ÆÉ¤ß
¡¡ÌðÂô¤¬ÉÁ¤¯¾¯½÷Ì¡²è¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÉÁ¼Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±¤³¤ì¤«¤é¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö5ÂçºîÉÊ¡×¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤ËÎø°¦Ì¡²è¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿´¶¾ð¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢º£¤Ê¤ª¡ÖÉÔÆ°¤ÎÌ¾ºî¡×¤È¤·¤Æ¾¯½÷Ì¡²è»Ë¤Ë·¯Î×¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¥ã¥ê¥¢½é´ü¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¡ØÅ·»È¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù
¡¡½ÐÀ¤ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ØÅ·»È¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£1991Ç¯¤«¤é1994Ç¯¤Þ¤Ç¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡£À¸ÅÌ²ñ³èÆ°¤ò¼´¤Ë¡¢Îø°¦¤äÍ§¾ð¤òÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¤Ç¤¢¤ê¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1000ËüÉô¤òÆÍÇË¡£Êª¸ì¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¦ºãÅç¿é¤È¡¢Èà½÷¤¬½Ð²ñ¤¦Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¡£»×½Õ´ü¤ÎÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¡¢Ãç´Ö¤È¤Î¾×ÆÍ¡¢¤½¤·¤ÆÎø°¦¤Î¶ì¤µ¤È´î¤Ó¤ò¡¢½À¤é¤«¤¤É®Ã×¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤ÇÉÁ¤¤¤¿ÅÀ¤¬²è´üÅª¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¿´ÍýÉÁ¼Ì¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¾¯½÷Ì¡²è¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¿¼¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢ÀÄ½Õ´ü¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¯¼êË¡¤Î¸¶·¿¤òºî¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¢£¡ÖÌ´¡×¤È¡Ö¸½¼Â¡×¤Î¸òºø¤·¤¿¡Ø¤´¶á½êÊª¸ì¡Ù
¡¡Â³¤¯¡Ø¤´¶á½êÊª¸ì¡Ù¤Ï1995Ç¯¤«¤é1997Ç¯¤Ë¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×¤ÇÏ¢ºÜ¡£Ìðß··Ý½Ñ³Ø±¡¡ÊÄÌ¾Î¥ä¥¶¥¬¥¯¡ËÉþ¾þ¥Ç¥¶¥¤¥ó²Ê¤ËÄÌ¤¦¹â¹»À¸¡¦¹¬ÅÄ¼Â²Ì»Ò¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢Ì´¤òÄÉ¤¦¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÍ§¾ð¤ÈÎø°¦¡¢ÁÏºî¤Î¾ðÇ®¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¼Â²Ì»Ò¤Ï¼«¤é¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤òÊú¤¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤ËÆü¡¹¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î»³¸ý¥Ä¥È¥à¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢Îø°¦¤ÈÍ§¾ð¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦É½¸½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤òÌä¤¦ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌðÂô¤ÎºîÉ÷¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÌ´¡×¤È¡Ö¸½¼Â¡×¤Î¸òºø¤¬¤è¤êÌÀ³Î²½¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÉþÁõ¤ä¥»¥ê¥Õ¤ÏÅö»þ¤Î¼ã¼ÔÊ¸²½¤Ë¶¯¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¸å¤Î¡Ø¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡¦¥¥¹¡Ù¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ·²Áü¡É¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ï¢ºÜÁ°¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø²¼¸¹¤Î·î¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿¸¸ÁÛÅª¤ÊÊª¸ì
¡¡ÌðÂô¤Î¡Ö°ìÈÖ½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬1998Ç¯¤«¤é1999Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ø²¼¸¹¤Î·î¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£»à¤ÈºÆÀ¸¡¢±¿Ì¿¤ÈÎø¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¸¸ÁÛÅª¤ÇÊ¸³ØÅª¤ÊÊª¸ì¤ÇÎø°¦¤Î´Å¤µ¤è¤ê¤â¿ÍÀ¸¤ÎÑ³¤µ¤äå«¤Î¶¯¤µ¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿¹½À®¤Ç¡¢ÌðÂôºîÉÊ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ï¢ºÜ³«»ÏÁ°¤ËÊª¸ì¤Î·ëËö¤Þ¤Ç¹½ÁÛ¤òÎý¤ê¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÔ½¸Éô¤ÎÎ»¾µ¤òÆÀ¤Æ´°Á´¤Ë·×»»¤µ¤ì¤¿Å¸³«¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¢£ÆÉ¼ÔÁØ¤Î³ÈÂç¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡ØParadise Kiss¡Ù¤Ç¤Î¿Ê²½
¡¡°ìÊý¡¢ÌðÂô¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬1999Ç¯～2003Ç¯¤Î¡ØParadise Kiss¡Ù¤À¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌðÂôºîÉÊ¤Ï¾®Ãæ³ØÀ¸¸þ¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ÇºÜ»ï¤ò¡ÖZipper¡×¤Ë°Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆÉ¼ÔÁØ¤¬¥ä¥ó¥°¥¢¥À¥ë¥È¤Ë³ÈÂç¡£Îø°¦¤äÌ´¤ÎÉÁ¤Êý¤â¤è¤êÂç¿Í¸þ¤±¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¿¦¶È¡¦Ì´¤ÎÀßÄê¤¬¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¸ÄÀ¤ä¼«¸ÊÉ½¸½¤òÊª¸ìÁ´ÂÎ¤Ë¶¯¤¯È¿±Ç¤µ¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Ï°Ê¹ß¤Î¡ØNANA¡Ù¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ëÉ½¸½¼êË¡¤Ç¡¢³Ø±àÎø°¦¤ò¼´¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÌðÂôºîÉÊ¤òÂç¤¤¯¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡£
¢£¡ØNANA¡ÙÅÁÀâ
¡¡¤½¤·¤ÆºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØNANA¡Ù¤Ï2000Ç¯¤«¤é¡ÖCookie¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Ï¢ºÜ25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤Ê¤ª¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Âçºê¥Ê¥Ê¡¢¾®¾¾Æà¡¹¤ÎÍ§¾ð¤ÈÎø°¦¡¢Ì´¤Ø¤Î³ëÆ£¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Ã±¹ÔËÜÎß·×5000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÀîÂ¼¹¬»Ò¤Î¡Ö¤ï¤¶¤È¤À¤è¡×¤Ï¡¢¤¢¤¶¤È¤¤·Ï½÷»Ò¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÌ¾¤Ê¥»¥ê¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ØNANA¡Ù¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡ÖCookie¡×¤Ï¡¢ÌðÂô¤òºÆ¤Ó½¸±Ñ¼Ò¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÁý´©¹æ¤ÎÈ¿¶Á¼¡Âè¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÌðÂô¤Ï¾®¾¾Æà¡¹ÊÔ¤Ç100¥Úー¥¸¡¢¼¡¹æ¤ÇÂçºê¥Ê¥ÊÊÔ70¥Úー¥¸¤ò¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤º¤Ë1¿Í¤ÇÉÁ¤¾å¤²¤¿¡£¤·¤«¤âÅö»þ¤Ï¤Þ¤À¤Ï¡ØParadise Kiss¡Ù¤òÏ¢ºÜÃæ¡£¤³¤Î¥Ñ¥ïー¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¤ï¤º¤«1¥«·î¤¢¤Þ¤ê¤ÇÁÏ´©¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ÏÌ¡²è³¦¤ÎÅÁÀâÅª¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÉ¼Ô¤Î¿´¤òÂª¤¨¡¢¾¯½÷Ì¡²è¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¿ÌðÂô¡£²è¶È40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢µÙºÜÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØNANA¡Ù¤ÎÉ®¤ò¤È¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÊÊ¸=Áó±Æ¥³¥¦¡Ë