キタキタキターーーーッッ！！【セブン-イレブン】食後のお楽しみに♡「新作デザート」

秋の味覚を存分に楽しめる「秋をほおばれ！」キャンペーンが【セブン-イレブン】で開催中！ おむすびやお弁当、総菜、パン、スイーツまで全30種類もの商品が勢ぞろいしています。どれも気になりますが、今回は食後のほっと一息タイムにおすすめ！ 「新作デザート」にフォーカスしてご紹介します。

素材いろいろ！ じっくり味わいたい「プリンケーキパフェ 栗三昧」

マロンクリームやマロンケーキ、マロンダイスのほか、スポンジやホイップクリーム、カラメルなどさまざまな素材を絶妙バランスで、カップにギュッと閉じ込めた「プリンケーキパフェ 栗三昧」。「一目惚れした」とコメントする@oyatsu_panponさんは、「しっとり」「とろっと」「しゅわっと」など、その食感を詳しく解説しています。時間がある時に、ゆっくり食べたい一品です。

ご褒美感たっぷりの「イタリア栗のモンブラン」。デコレーションされたマロンクリームに惚れ惚れ！ その下には微糖クリーム・スポンジ・マロンペースト・ミルククリーム・ビスケットが美しい層になっています。@oyatsu_panponさんは、「これがコンビニで買えるとは」と感想を投稿しています。

小ぶりでもインパクトは大「香ばしカラメルのなめらかスイートポテト」

「何個でも食べられちゃいそうなほど美味しい」と、@nyancoromochi_sweets_blogさんが絶賛するのは「香ばしカラメルのなめらかスイートポテト」。サイズは直径約6cmで、スイートポテトの上にカラメルソースを重ねた一品です。トッピングのカラメルチップが食感のアクセントになっているのだそう。

こちらも気になる！「ブリュレデニッシュ 大学芋風」

「秋をほおばれ！」キャンペーン商品ではありませんが、9月30日に発売された「ブリュレデニッシュ 大学芋風」もおすすめ！ キャラメリゼしたデニッシュ生地の中に、さつまいもホイップが入ったデザートパンです。大学芋感をアップさせる黒胡麻も◎

今日は【セブン-イレブン】に寄り道して、新作デザートをチェックしてみて！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@pan.oyatsu様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N