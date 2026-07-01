“巨大豚バラ”や“鶏もも丸ごと1枚”がのった超ボリュームの一杯から、コスパ抜群や極太麺まで。スタミナ飯「肉うどん」が人気です。【写真を見る】丼からはみ出す肉・肉・肉！「肉うどん」専門店続々登場ナゼ？【THE TIME,】 “巨大豚バラ”や“総重量1kg超”「え、すごい！お肉の迫力がすごすぎる」そんな衝撃の肉うどんが食べられるのは、5月にオープンしたはなまるうどんの“肉特化型店舗”『はなまるうどん 肉店 赤坂一ツ木