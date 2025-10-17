日本テレビは11月21日から東京・渋谷TSUTAYAで「『果てしなきスカーレット』公開記念『細田守監督作品と思考実験展』」を開催する。

今年5月に“リアル性格診断！”とSNSを中心に大きな話題となり、1万2000枚のチケットが完売した「思考実験展」が、細田守監督の最新映画「果てしなきスカーレット」と、同監督過去作と初のコラボレーション。映画公開と同日の11月21日から、渋谷で期間限定開催する。

イベントは没入型体験エンターテインメントやイマーシブコンテンツを提供する、注目のクリエーティブ集団NO MOREが制作。「時をかける少女」、「サマーウォーズ」、「おおかみこどもの雨と雪」、「バケモノの子」、「未来のミライ」、「竜とそばかすの姫」そして最新作「果てしなきスカーレット」の世界を感じられる空間が「バケモノの子」の舞台ともなった“渋谷”の中心とも言える場所にある「渋谷TSUTAYA」で幕を開ける。

参加者は“案内人”に導かれながら作品の世界を体感・思考しながら会場を進み、それぞれの名シーンを題材とした思考実験を展開していくという。チケットは10月18日正午から公式サイトなどで販売開始される。

日テレでは「金曜ロードショー」で11月を“細田守月間”として、4週連続で同監督作品を放送する。11月7日は「おおかみこどもの雨と雪」、同14日は「バケモノの子」、最新作公開の当日の同21日は「竜とそばかすの姫」、同28日は「時をかける少女」を放送する。また今回の4週の間は毎回「果てしなきスカーレット」の特別映像や情報も届けていく。