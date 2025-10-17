瀧脇笙古さんが甲子園でCSを観戦

「＝LOVE（イコールラブ）」のメンバーで、DeNAの大ファンでもある瀧脇笙古（たきわき・しょうこ）さんが15日、甲子園で行われた阪神とのライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ第1戦を観戦したことを報告した。人気アイドルの突然の“報せ”にファンは「え！来てたの！」「レフトスタンドいたけどどこ居たんだろ！」と騒然となった。

瀧脇さんは15日、自身のX（旧ツイッター）で「CS ファイナルステージ 初戦！ 初甲子園でした！ 悔しい！ 明日も応援！！」と投稿。16日にはインスタグラムで、甲子園で食べた名物や応援の様子、DeNAへのエールなどを綴り、観戦の様子をまとめたショート動画を公開した。

投稿を見たファンは「昨日甲子園おったん!?」「まさかのしょこちゃんと同じ場所におれたの幸せすぎる」「しょこちゃんいたの!? めちゃめちゃ見たかった」「CSビジターで甲子園乗り込んでくるのはマジモンじゃん」「まじで凄いな推します」「笙古ちゃんが可愛い」などとコメントし驚いていた。

瀧脇さんは2023年、DeNAのファンフェスティバルのMCを担当し、3位から日本一に駆け上がった昨年は何度も球場観戦を報告した。今年6月18日のDeNA-西武戦では念願の始球式に登場しノーバウンド投球を披露。8月31日の中日戦で移籍後初勝利を挙げた藤浪晋太郎の登板試合も観戦したことを報告していた。（Full-Count編集部）