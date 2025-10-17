ダイハツの「斬新軽トラ」がスゴかった！ 「カクカクデザイン」×シンプル内装で「商用ニーズ」を徹底追求！ 広々フラット荷室実現の「ユニフォーム」 23年公開コンセプトを振り返る

次世代の軽商用車のあり方を提案

2025年10月末に、2年に一度のショーイヤーとして開催される「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」。このショーイヤーでは、最新のクルマや未来を見据えたコンセプトカーなどが登場します。

前回のショーイヤー開催となったJMS2023を振り返ると、ダイハツが出展した「UNIFORM Truck（ユニフォーム トラック）」と「UNIFORM Cargo（ユニフォーム カーゴ）」にたくさんの注目が集まりました。

ダイハツ 軽トラックコンセプト「UNIFORM Truck（ユニフォーム トラック）」

【画像】超カッコイイ！ これがダイハツの「斬新軽トラ」です！ 画像で見る（64枚）

この2車種は、軽商用車の新しい在り方を具現化したコンセプトカーでした。

設計において重視されたのが、デザイン性よりも使い勝手や機能性、拡張性を優先すること。商用車に必要な要素があらためて見直されたクルマでした。

車名にある「ユニフォーム」というネーミングには、ユニフォームのように働く人にフィットして誇りを持って使って欲しいという願いが込められています。

2車種それぞれのボディサイズは、ユニフォーム トラックが全長3395mm×全幅1475mm×全高1885mm、ホイールベースは1900mm。ユニフォーム カーゴが全長3395mm×全幅1475mm×全高1920mm、ホイールベースは2450mmです。

ユニフォーム トラック／カーゴの大きな特徴として、清掃やメンテナンスのしやすさを重視している点が挙げられます。

エクステリアはシンプル且つフラットな面になっており、業務後の清掃やメンテナンスが容易にできるように意識されています。

また、ドアに採用されたレトロ感あふれる外ヒンジ式（外付けヒンジ）は、コンパクトな軽自動車の足元スペースを最大活用するための工夫です。

車内はEV（電気自動車）のプラットフォームをベースにしたスクエアなキャビン設計。

前席の床には水洗いができるように水抜き穴を用意。車内をまるっと水で流せる造りは、汚れやすい業務ではかなり重宝するでしょう。

しかも操作系統は、軍手で操作しやすいように大きめに作られています。

また、頻繁に行われる乗り降りのスムーズ化とシートの耐久性を確保するために、運転席シートのドア側角を斜めにカットされています。

トラックタイプにはモジュール式の荷箱「Nibako」も考案され、未来の軽商用車としてのパフォーマンスも具現化されました。

商用車として必要な機能が徹底的に追求され、働く人の利便性を深く追求したクルマといえます。

ユニフォーム トラック／カーゴは商用に向けた機能が注目されるクルマですが、アウトドアユースでも可能性が感じられます。

泥のついたキャンプアイテムや山道を歩いた靴の汚れなど、一般的な軽バンよりも楽に清掃が叶います。

また、パワートレインは先出の通りEVとなっており、外部給電機能（V2L）も備えています。これにより、さまざまなシーンに対応できる可能性も広がりました。

移動販売やキッチンカーとしての用途、アウトドアでのアクティビティ、そして車中泊時にも活躍が期待され、さらには災害時の非常用電源としても利用できます。

ユニフォーム トラック／カーゴは軽商用車としての機能を追求したクルマですが、さまざまな利用シーンも想定できるようです。

いっぽう、公開から2年が経過する今まで、市販化をにおわす発表などは特にありません。

しかし、まもなく開幕するJMS2025では、ダイハツは「わたしにダイハツメイ。小さいからこそできること。小さいことからひとつずつ」をテーマに、かつての「ミゼット」をモチーフとしたモデルなどを公開予定。

ダイハツらしさを全面に打ち出した展示となるようで、そのほかの展示物に関しては、会場で披露されることになっています。もしかすると、ここでより市販への現実味が増したユニフォーム トラック／カーゴの新たな情報が手に入るかもしれません。

期待に胸を膨らませながらショー会場に訪れてみたいものです。