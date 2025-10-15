¡Ö¾ÆÆùÎäÌÍ¤ä¤Þ¤Ê¤«²È¡×½é¤Î¡ØÆù¤ª¤»¤Á¡ÙÅÐ¾ì¡¡¶Ë¾å¹ñ»ºµí6¼ï¤¬11·îËö¤Þ¤Ç25¡ó¥ª¥Õ
¡¡ÅìËÌ¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¾ÆÆù¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¾ÆÆùÎäÌÍ¤ä¤Þ¤Ê¤«²È¡×¤¬¡¢½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡Ø¹ë²Ú2ÃÊÆù¤ª¤»¤Á¡Ù¤ÎÈÎÇä¤ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡£¸·Áª¤·¤¿¹ñ»ºµí6Éô°Ì¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿Æù¿Ô¤¯¤·¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡¢11·îËö¤Þ¤Ç25¡óOFF¤ÎÁá´ü³ä°ú²Á³Ê¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»×¤ï¤º¥è¥À¥ì¤¬¡Ä¡ªµæ¶Ë¤Î¹ñ»ºµí6¼ï¡ØÆù¤ª¤»¤Á¡Ù¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤ä¤Þ¤Ê¤«²È¤ò±¿±Ä¤¹¤ëKY¥Õ¡¼¥º¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ø¹ë²Ú2ÃÊÆù¤ª¤»¤Á¡Ù¤Ï¡¢Æù¤Î»ÝÌ£¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤è¤¦Éô°Ì¤´¤È¤Ë»Å¹þ¤ß¤ä¥«¥Ã¥È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¿·Ç¯¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡£ÉÕÂ°¤Î¡Ø¤ä¤Þ¤Ê¤«²È¤ÎÇ»¸ý¤À¤ì¡Ù¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±Å¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò²ÈÄí¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆâÍÆ¤Ï¡¢Áú¹ß¤ê¤ÎÈþ¤·¤¤¡Ò»°³Ñ¥Ð¥é¡Ó¡¢»é¤Î»ÝÌ£¤¬ºÝÎ©¤Ä¡Ò¥È¥â¥Ð¥é¡Ó¡¢ÀÖ¿È¤È»é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿¡Ò¸ª¥í¡¼¥¹¡Ó¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¡Ò¥¦¥Ç¡Ó¡¢½À¤é¤«¤¯¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¡Ò¥é¥ó¥×¡Ó¡¢´õ¾¯Éô°Ì¤Î¡Ò¥é¥ó¥Ê¥«¡Ó¤ÎÁ´6¼ï¡£¹ç·×600g¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ë¡¢ÆÃÀ½¤¿¤ì1ËÜ¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡ÈÎÇä²Á³Ê¤ÏÄÌ¾ï1Ëü3000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¤È¤³¤í¡¢Áá´ü³ä°ú´ü´ÖÃæ¡Ê9·î30Æü¡Á11·î30Æü¡Ë¤Ï25¡óOFF¤Î9750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£ÇÛÁ÷¤Ï¥¯¡¼¥ëÎäÅàÊØ¤Ç¡¢´õË¾¤ÎÆüÄø¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÈËË»´ü¤Ë¤ÏÈ¯Á÷¤¬ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤ä¤Þ¤Ê¤«²È¤ÏÅìËÌÃÏÊý¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤ò¸Ø¤ë¾ÆÆù¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¿Íµ¤Å¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ¹Æ¬¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆù¥®¥Õ¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡ÈÆù¤ª¤»¤Á¡É¤ÎÈÎÇä¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£KY¥Õ¡¼¥º¤Ï¡Ö¤´²ÈÄí¤Ç¤âºÇ¹â¤ÎÆù¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿·¤·¤¤Àµ·î¤Î²á¤´¤·Êý¤òÄó°Æ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÆù¤ª¤»¤Á¡Ù¤Ï¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¾ÆÆùÎäÌÍ¤ä¤Þ¤Ê¤«²È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤ÇÍ½Ìó²ÄÇ½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»×¤ï¤º¥è¥À¥ì¤¬¡Ä¡ªµæ¶Ë¤Î¹ñ»ºµí6¼ï¡ØÆù¤ª¤»¤Á¡Ù¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤ä¤Þ¤Ê¤«²È¤ò±¿±Ä¤¹¤ëKY¥Õ¡¼¥º¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ø¹ë²Ú2ÃÊÆù¤ª¤»¤Á¡Ù¤Ï¡¢Æù¤Î»ÝÌ£¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤è¤¦Éô°Ì¤´¤È¤Ë»Å¹þ¤ß¤ä¥«¥Ã¥È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¿·Ç¯¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡£ÉÕÂ°¤Î¡Ø¤ä¤Þ¤Ê¤«²È¤ÎÇ»¸ý¤À¤ì¡Ù¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±Å¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò²ÈÄí¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÎÇä²Á³Ê¤ÏÄÌ¾ï1Ëü3000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¤È¤³¤í¡¢Áá´ü³ä°ú´ü´ÖÃæ¡Ê9·î30Æü¡Á11·î30Æü¡Ë¤Ï25¡óOFF¤Î9750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£ÇÛÁ÷¤Ï¥¯¡¼¥ëÎäÅàÊØ¤Ç¡¢´õË¾¤ÎÆüÄø¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÈËË»´ü¤Ë¤ÏÈ¯Á÷¤¬ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤ä¤Þ¤Ê¤«²È¤ÏÅìËÌÃÏÊý¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤ò¸Ø¤ë¾ÆÆù¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¿Íµ¤Å¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ¹Æ¬¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆù¥®¥Õ¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡ÈÆù¤ª¤»¤Á¡É¤ÎÈÎÇä¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£KY¥Õ¡¼¥º¤Ï¡Ö¤´²ÈÄí¤Ç¤âºÇ¹â¤ÎÆù¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿·¤·¤¤Àµ·î¤Î²á¤´¤·Êý¤òÄó°Æ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÆù¤ª¤»¤Á¡Ù¤Ï¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¾ÆÆùÎäÌÍ¤ä¤Þ¤Ê¤«²È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤ÇÍ½Ìó²ÄÇ½¡£