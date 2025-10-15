米ネバダ州に設置された大規模な太陽光パネル群＝２０２３年４月１日/Joseph SohmVisions of America/Universal Images Group/Getty Images

（ＣＮＮ）トランプ米政権が国内最大規模の太陽光発電プロジェクトを中止したことで、共和党・民主党の双方に混乱と懸念が生じている。

「エスメラルダ７」として知られるネバダ州郊外における七つの太陽光発電プロジェクト群は、完成時には最大６．２ギガワットの電力を生み出す予定だった。これは２００万世帯分の電力に相当することから、供給量の著しい拡大が見込まれていた。人工知能（ＡＩ）関連データセンターや住宅の増加で電力需要が跳ね上がる中、現在の電力網は深刻な供給不足に直面している。

バイデン前政権下ではこの大規模プロジェクトについて、連邦政府が一括提案として連邦許可の手続きを進めていた。開発業者はネバダ州の砂漠にある連邦所有地約４８０平方キロメートルを、太陽光パネルと太陽光エネルギー貯蔵用バッテリーの設置地とする計画を立てていた。

先週、内務省土地管理局は連邦許可ウェブページ上で、このプロジェクトのステータスをひっそりと「キャンセル」に変更した。内務省広報担当者は、このステータス変更は現在進行中の政府閉鎖とは無関係であり、プロジェクト開発者と連邦政府がプロジェクトに関する「定例の協議」の一環として「アプローチの変更」に合意したと説明した。

「エスメラルダ７」プロジェクトに向けた道は、まだ完全には閉ざされていないかもしれない。内務省の広報担当者によれば、開発業者に対しては個別の事業計画書を土地管理局に提出する選択肢が与えられる。ただし環境影響評価には数カ月から数年を要するため、承認プロセスは大幅に長期化する。また連邦政府は個別プロジェクトを再度中止する権限も有する。

本プロジェクトの中止はヒートマップ・ニュースが最初に報じた。

バイデン前政権が承認した本プロジェクトだが、一部の環境保護団体や住民の間ではその後も物議を醸していた。太陽光パネルの規模から、砂漠の野生生物の生息地に重大な影響を与えると懸念する声が上がったためだ。

西部水系プロジェクトのエリック・モルバー事務局長は、太陽光パネル建設予定地にはサバクゴファーガメやジョシュアツリーが生息していると指摘した。

「気候対策の成果を得るために生物多様性を犠牲にするのは理にかなわない」「広大な公有地を再生可能エネルギーに転換することが気候危機の正しい解決策だとは考えていない」（モルバー氏）

一方、プロジェクト開発企業の一つであるネクストエラ・エナジーの広報担当者は、「引き続きプロジェクトの推進に注力しており、土地管理局と建設的に協議を続ける」と述べている。

プロジェクトの許可承認を取り消す動きに対し、共和・民主両党の政治家からは異例の批判が噴出した。

共和党のコックス・ユタ州知事は、Ｘ（旧ツイッター）に「このようにして我々は、中国とのＡＩ・エネルギー競争に敗れる」と投稿。太陽光発電はベースロード電力に近づきつつあり、必要なガスや原子力、地熱の発電所が整備されるまではこうしたプロジェクトを継続すべきだとの見解を示した。

ネバダ州の２人の民主党上院議員は、今回の打ち切りを厳しく非難し、バーガム内務長官にプロジェクトの将来について明確にするよう求めた。

キャサリン・コルテス・マスト上院議員は声明で「トランプ政権の風力および太陽光プロジェクトに関する透明性の欠如は、混乱と困惑を引き起こしている」と糾弾。強い日差しの降り注ぐ地元の州では、太陽光発電が主要な経済の原動力になっていると付け加えた。

ジャッキー・ローゼン上院議員も声明を出し、「ネバダ州は１人当たりの太陽光発電関連雇用数が最も多い州として、太陽光エネルギー分野を全国的に牽引（けんいん）している。トランプ政権によるこの業界への攻撃は、我々の経済に深刻な影響を及ぼすだろう」と主張した。

トランプ大統領はかねて、演説やソーシャルメディアへの投稿を通じ、風力や太陽光に対する嫌悪感を表明している。

８月には、自身のＳＮＳトゥルース・ソーシャルに「風力発電や、農家を破壊する太陽光発電は承認しない」と投稿。再生可能エネルギーを「今世紀最大の詐欺」とも呼んでいた。