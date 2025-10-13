Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀàÊÌ¥¢¥ó¥°¥ë¼Ì¿¿á¤âÎ®½Ð¡¡¸½¾ì¤Î¿·½ÉÆóÃúÌÜ¤«¤éÆ±¾ð¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¡×¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡Ê£²£¹¡Ë¤Î¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ï¤«¤é£±½µ´Ö¡½¡½¡£Áð´Ö¤Ï½èÊ¬ÊÝÎ±¤Ç¼áÊü¤µ¤ì¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤ÏºßÂð¤ÇÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áð´Ö¤Ï£´ÆüÁáÄ«¡¢Åìµþ¡¦¿·½ÉÆóÃúÌÜ¤Î»¨µï¥Ó¥ë£±³¬Æþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥Ó¥ë¤Ï£±£¹£·£±Ç¯½×¹©¤Ç¡¢³¹¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤â¤¤¤¨¤ëÏ·ÊÞ¥Ó¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Áð´Ö¤ÏÃÏ¸µµþÅÔ¤«¤é¾åµþ¤·¤ÆÆü¤¬Àõ¤¤¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ï¡¼¥É¤ÊÆü¾ï¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤±¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò³«ÂóÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¿·½ÉÆóÃúÌÜ¡£ÃÏ¸µ½»Ì±¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤Ç°û¤ßÊâ¤¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Á°¤«¤é¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀè½µ¶âÍË¡Ê£³Æü¡Ë¤ÎÌë¤Ï¡¢£³£°£°£°±ß°û¤ßÊüÂê¤Î¹Ô¤¤Ä¤±Å¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦£±¸®¡¢Èà¤¬¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤ëÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï£³£°ºÐÁ°¸å¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤ÎÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿Èà¤Î¤³¤È¤òÍÊ¸î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÁð´Ö¤È¤ª¤Ü¤·¤ÃËÀ¤ÎÆ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¹¥¯¤È¥¥ã¥Ã¥×¤Ç´é¤ò±£¤·¡¢Çò£Ô¥·¥ã¥Ä¤ò¸ª¤Ë¾è¤»¡¢²¼¤Ï·¤²¼¤À¤±¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¡¢¥Ó¥ëÆþ¤ê¸ý¤Ç²¿ÅÙ¤«³°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸ÉþÁõ¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¸½¾ì¥Ó¥ëÁ°¤Ç·Ù´±¤ÈÏÃ¤·¹þ¤à»Ñ¤ò´Ö¶á¤Ç»£¤Ã¤¿ÊÌ¥¢¥ó¥°¥ë¤Î²èÁü¤â¿·¤¿¤ËÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÌ¤Î½»Ì±¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÈà¤Î¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÈÈ¤·¤¿ºá¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¤¬Âç¤¤¤¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÆ°²è¤¬Î®½Ð¤·¤¿ÍýÍ³¤ÏÉÔÌÀ¡£Æ±½»Ì±¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÇÆóÃúÌÜ¤ËÍè¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤È¤âÏÃ¤¹¡£
¡¡Áð´Ö¤ÏÌÔ¾Ê¤·¡¢¼¡¤ËÀ¸¤«¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£