人気YouTube動画「耳鳴り・難聴を解消する手もみセラピー」で、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が自身の知見と体験をもとに、手もみセラピーの進め方を丁寧に紹介している。冒頭で音琶氏は、手のひらを押すだけで耳まわりの不調に向き合える方法として提示し、続けて「数日で音の感じが変わった」「1週間ほどで楽になったという声が寄せられている」と体験談を紹介。無理のない範囲で継続する姿勢を勧めている。



解説の柱は3つの反射区だ。最初に挙げられるのは「耳鼻の反射区」。薬指と小指の側面を、つまむ要領で押し分ける方法が示される。小指は耳に関連すると言われる一方で、薬指のほうが押したときに強く響く人もいるという。個人差を前提に、感じ方を確かめながら進める視点が共有される。



続いて「腎臓の反射区」。位置は手のひらの中央で、東洋医学の考え方では、体内の水分バランスや疲れが耳鳴りの自覚と関わることがあると説明される。押し方は、親指または人差し指を使い、手を少し回転させて力を逃がすと続けやすいという実践的なコツが示される。



3つ目は「大脳の反射区」。親指上部を狙い、手の形を作って一定のリズムで押す流れだ。左右の対応（左手は右脳、右手は左脳）に触れつつ、頭を使いすぎたと感じるときのケアとしても取り入れやすいと述べている。



全体を通して、押す回数は数えやすいリズムで複数セット行う構成が示され、安全面としては「力加減に注意し、必要なら道具を使っても手を傷つけないようにする」といった配慮が添えられる。体験の紹介はあるが、感じ方やペースには幅がある前提で語られており、日常に無理なく組み込める工夫が要点である。



指の角度や手の置き方は、動画での動きが一目でわかりやすい。自分の手で試しながら、リズムや押しどころのニュアンスを確認したい人は本編をチェックするといい。本編は、耳鳴りや難聴へのセルフケアを取り入れたい人に、日々続けるための視点と手順の見通しを与える指針となるはずだ。