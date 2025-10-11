何の迷いもなく、相手の当たり牌だけをビタッと止める。これが天才と呼ばれる者のプレーだ。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月10日の第2試合でKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）が、自身もテンパイしている中、相手の当たり牌を持ってきた瞬間、まるで悩みもせずに手を崩したシーンに、思わず実況が「なんで打たねぇんだよー！？」と叫ぶ一コマがあった。

【映像】堀慎吾、驚愕のビタ止め

堀といえば「小さな天才」の異名を持ち、全ての能力を麻雀に寄せたと思えるほどの雀力の高さを誇る。読み、判断ともに優れ、個人スコアでも上位の常連。チームメイトの指南役も務め、今期からはチームのリーダー格にもなっている。

攻めてよし守ってよしのオールラウンダーだが、この試合では終盤にダマテンでの親倍満という超強力なアガリも披露。ただ、ファンを震わせたのは、相手の牌が透けてみえているのではと思わせるビタ止めだった。

東3局1本場、堀は15巡目にカン5筒でテンパイ。この時点で役はなく、そのままリーチを打つかと思われたが、他者の気配を感じてかそのままダマテンで進めた。実際にEARTH JETS・三浦智博（連盟）はカン3索、さらにEX風林火山・内川幸太郎（連盟）も三・六万でテンパイを入れていた。特に内川は六万であればタンヤオ・三色同順・赤・ドラという満貫だ。

すると次巡、ダマテンにしていた効果が早速出た。引いてきたのは内川に振り込んでしまう六万。まるでこの牌を引いてくることがわかっていたような判断だった。さらに堀は、ほんの少しの考慮を入れただけで、スッと面子から七万を抜いてオリを選択。これに実況の古橋崇志（連盟）が「なんで打たねぇんだよー！？」と叫ぶのも無理はない。視聴者からも「これは天才」「すげー即おりか読んでるね」「さすがだ」「なんで？ｗ」「これはすごい」と驚きと称賛のコメントが押し寄せた。

結果、三浦が3索をツモってその局は終了したが、ツモられての出費と放銃での出費は大違い。見た人々を痺れさせる好プレーとなった。



※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

