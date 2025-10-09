白熱した戦いが続くメジャーリーグのポストシーズン。鈴木誠也（31）が所属するカブスはワイルドカードシリーズでパドレスを撃破、10月4日（現地時間、以下同）から始まった3勝先取の地区シリーズではブリュワーズ相手に1勝2敗で踏みとどまっている。スポーツ紙記者が語る。

【写真】畠山愛理がピッタリと隣に…鈴木誠也の「シカゴの牛角ディナー」

「シーズンでは松井秀喜さんの記録を上回る32本の本塁打を放ち、チーム5年ぶりのポストシーズン進出に大きく貢献した鈴木。シーズン後半に一気に調子をあげ、ポストシーズンでもすでに2本の本塁打を放つなど、チームの中軸として活躍しています」

9月30日の試合後には、記者会見に長男の大翔（ひろと）くんとともに登場。恥ずかしそうに「Go Cubs Go！」とエールを送ると、会場は笑顔に包まれた。前出・スポーツ紙記者が続ける。

鈴木は2019年8月に元新体操日本代表でキャスターの畠山愛理（31）と結婚している。カブスに移籍した1年目の2022年9月に誕生したのが長男で、昨年6月にも第二子となる次男が誕生している。

「明るいキャラクターの鈴木は、子供が同席しての記者会見について『こうやって子供が来るのは（日本では）ないことなので。子供に夢を見させるっていうのも親としての仕事でもあるので、凄くいい環境だと思っています』と、父親の表情を見せていました」

シカゴで「Gyu-Kaku」

そんな家族思いの鈴木だが、そのパワーの源泉は日々の食事にあるようだ。ブリュワーズとの初戦に敗れ、オフとなった10月5日の夜、鈴木はシカゴで"大好物"を食べに、ある店に訪れていたという。その場に居合わせたという客の話。

「シカゴにある『牛角』に、鈴木選手が一家4人で仲良く食事をしていたんです。鈴木選手も畠山さんも身体が大きいので、すぐに気づきました。鈴木選手は注文した肉をすごい勢いで食べていましたね。夫婦はラブラブで、畠山さんはピッタリと鈴木選手の真横にくっつきながら食事をしていました。私が見ていたかぎり、お酒は頼んでいなかったので、さすがアスリートだなと思いました」

焼肉チェーン『牛角』は、アメリカでも『Gyu-Kaku Japanese BBQ』という名前で全米に展開されている。日本では食べ放題の『牛角コース』が3828円と比較的リーズナブルな価格設定が魅力で、鈴木が訪れたシカゴの店舗の『ミートラバーコース』は一人前45ドル（約7000円）となっている。現地在住者が語る。

「シカゴには『シカゴ・カルビ』という日本人メジャーリーガー御用達の有名店があるんです。大谷翔平選手（31）も昨年、山本由伸選手（27）の初勝利の祝いにこの店を訪れていましたが、お値段はちょっと高め。カルビは一皿22ドル（約3700円）、和牛ロースは一皿33ドル（約5000円）くらいですね。シカゴの『牛角』はそれとくらべるとリーズナブルな価格設定になっていますね」

前出の客が続ける。

「鈴木選手は息子さんが食べるのをゆっくりと待っていました。1時間以上は滞在していたと思います。『牛角』にはお子様用メニューもありますし、高級店でなくファミリー向けのこちらを選んだのかもしれません。

庶民派な『牛角』でパワーチャージする鈴木選手がもっと好きになってしまいました」

なお、この日から移動日を挟んだ7日の試合の第一打席では、スリーランホームランを放った鈴木。「牛角パワー」で、家族一丸となってポストシーズンに臨む。