フジ・メディア・ホールディングス（FMH）の一連のドタバタで、一躍有名になったのが、アクティビスト（物言う株主）で米投資ファンドのダルトン・インベストメンツだ。6月の定時株主総会では、ダルトンが提案した12人の取締役候補がことごとく否決され、一敗地にまみれたのは記憶に新しい。ただ、9月に17％余りまで同社株を買い上げている旧村上ファンドとの連携が、今後は注目されている。

分配金遅延、償還延期でトラブル続出…「不動産クラファン」に投資する前にすべきこと

しかし、このFMH問題を潮目に、ダルトンの苦戦が目立ち始め、限界も浮かび上がっている。

「ダルトンは5月以降、あすか製薬HDと文化シヤッター両社株の約20％を保有し、筆頭株主に躍り出て会社側と攻防戦を繰り広げていました。ところが9月30日、議決権比率を30％まで引き上げると表明していたあすか株の買い増しを取り下げ、少なくとも一時撤退を余儀なくされたのです」（経済部記者）

ダルトンは5月時点で約20％を保有していたことから、あすかは7月1日に買収防衛の対抗措置を取ることを公表。これに対しダルトンは8月18日、「大規模買い付け」を行う意向を表明した。あすかはただちに買い増しの目的を問う質問状を送付し、両者の緊張は最高潮に達していた。

「狙いは、あすかにMBOを迫って株を買い取らせることでした。あすかは製薬会社という性質上、ダルトンが適格な株主なのかを質問状で問い、そうでない場合は、非適格者以外の全株主に新株予約権を割り当てる対抗策を取ったのです。ダルトンへの質問状では、あすかの社業を正しく理解しているか、買収後に社員のリストラをする可能性はあるかなど、多岐にわたっていました。さらに、ダルトンが海外で大麻関連企業に投資している点まで追及するなど、徹底したものでした」（同前）

するとあろうことか、ダルトンは、ジェームズ・ローゼンワルド最高投資責任者があすかの山口惣大氏に直接メールを送信。「質問はAIやウィキペディアで調べればいいではないか」といった趣旨の、極めて無礼なもので、関係者を唖然とさせたという。

「結局、ダルトンは買い増しを断念しました。FMHに迫った12人の取締役の提案でも、外国人規制があるにもかかわらず就任不可能なローゼンワルド氏本人を候補に入れるという、素人じみた凡ミスをやらかしました。文化シヤッターについてもあすか同様、防衛策が張られていて先行きは不透明。周囲からは、やり方が拙速で稚拙との声が上がっています」（同前）

周囲の理解を得られない“銭ゲバ”ぶりが目立ち、結果を残せない、というのがダルトンの実態のようだ。

（ジャーナリスト・横関寿寛）