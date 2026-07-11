宇宙航空研究開発機構（JAXA）は11日、秋田県能代市の施設で、繰り返し飛行できる再使用型ロケット開発を目指す小型実験機の飛行試験をした。地上10メートルほどまで真っすぐ上昇した後に、再び降下し着地に成功した。