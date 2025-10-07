この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、動画「冷え性改善！手をもむだけで、免疫力と体温を上げる方法【温活】」を公開した。動画内では「手足が冷える方の原因はストレス」と述べ、日常の中で手軽に行える「手もみセラピー」による冷え性ケアの方法を紹介している。

音琶氏自身も冷え性に悩んできた経験を持ち、「お腹や太ももが冷たくなったり、むくみやすい体質」と語る。その上で「むくみによる冷えも一緒に整えられる」と視聴者に共感を寄せ、「低体温や手足の冷えで悩んでいる方におすすめ」と温活習慣の重要性を伝えている。

動画では、手のひらにある3つの反射区を押すことで体を温める方法を紹介。まず「甲状腺の反射区」では、親指の爪の終わりから第1関節の間を押すことでエネルギー代謝を促すと解説。「少し痛いけれど、これが代謝を刺激するサイン」と音琶氏は語る。続いて「腎臓の反射区」では、手のひら中央を押して余分な水分を流し、むくみからくる冷えを整える方法を実演した。

さらに、ストレスによる冷えの緩和を目的に「首のリンパの反射区」を刺激する方法も紹介。指と指の間の水かき部分を3本の指で前後に動かすことで、首まわりの緊張をやわらげ、肩こりにも心地よい変化を感じられるという。

手もみセラピーのコツとして、音琶氏は「1つの反射区につき7秒ほどゆっくり押し、各反射区は3～5回を目安に行う」とアドバイス。あわせて「1日に3～5回取り入れ、水分をしっかり取って老廃物を流すことが大切」と付け加えている。

身近な動作で冷えを整えられるこの方法は、冷え性やむくみを感じる人はもちろん、ストレスからくる疲れを癒やしたい人にも取り入れやすい内容だ。今回の動画は、冷えや体調バランスを意識する人にとっても非常に参考になる内容である。

YouTubeの動画内容

00:00

冷え性とストレスの関係、動画テーマ紹介
01:30

3つの反射区（甲状腺・腎臓・首のリンパ）の説明
03:20

具体的な押し方と実践のコツ
07:10

日常に取り入れる頻度と温活アドバイス

関連記事

手もみセラピスト・音琶麗菜氏が伝える！寝つきを助ける手順の組み立て方『【寝る前】すぐ眠れて超熟睡！自律神経を整えて疲労回復！』

手もみセラピストの音琶麗菜氏が語る！発声前に役立つセルフケア『【声枯れ】たった3分！手をもむだけ！声が出ないときの対処法！声帯ポリープ、声帯結節にも！』

手もみセラピストの音琶麗菜氏がひも解く！『簡単！手をもむだけで肥満を解消！』肝臓・甲状腺・脾臓の反射区3点の押し分け
チャンネル情報

手もみセラピストの音琶麗菜です^_^たった７秒！誰でも簡単！手のひらを押すだけの健康法「いつでも、どこでも、手もみセラピー」を提供しています。この手もみセラピーが、あなたの元気のお役に立ちますように☆
