エンゼルスがヤクルト・村上宗隆内野手（２５）の獲得に本腰を入れている模様だ。

大リーグ公式サイトのエンゼルス番として知られるレッド・ボリンジャー記者は５日（日本時間６日）、自身のＸで「エンゼルスのミナシアン氏（ＧＭ）は三塁手と中堅手の追加にも関心があるだろうと語った。左利きのバットが理想的でしょう」と投稿。

選手名は記されてなかったが、エンゼルス専門サイト「ハロー・ハングアウト」は「間もなくフリーエージェントとなる強打者、村上宗隆との契約だろう」と報じた。

さらに同サイトは「エンゼルスが自分たちの期限に見合う、かつてないほどのパワーを持ち、高額な契約金を払うことなくＦＡとして大きなインパクトを残す三塁手を探しているなら…村上こそがまさにうってつけだ。村上の獲得はミナシアンＧＭの解雇を救う可能性がある」と続けた。

２年連続でア・リーグ西地区最下位に沈み、１１年連続でプレーオフ進出を逃したエンゼルス。舵をとるペリー・ミナシアンＧＭは批判の矢面に立たされているが、ザック・ネト、ジョー・アデルら若手有望株も多く、チームは変革期を迎えつつある。

「村上は移籍してすぐに新人王を獲得する必要はない。しばらく育成すれば、エンゼルスの優勝へのタイムラインが動き始める２０２７年に、その時に花開き始めることができるだろう」と同サイト。菊地雄星投手が所属し、何より大谷翔平投手を二刀流として開花させた日本とは縁の深い球団の動きから目が離せない。