¥É·³¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ï¡ÖÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¡¡ÅÂÆ²±¦ÏÓ¤ÎÍ½ÁÛÅªÃæ¡Ä¡È¼é¸î¿À¡Éº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥ï¥±
ºòÇ¯¤«¤éÃæ·Ñ¤®¿Ø¤Î²ÝÂê¤òÍ½¸«¡¡¥¹¥â¥ë¥Ä»á¤¬¥í¥Ð¡¼¥ÄºÓÇÛ¤ËÍý²ò
¡¡ÀèÈ¯¤ÈÍÞ¤¨¤ÎÎ¾Êý¤Ç³èÌö¤·¤¿ÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê±¦ÏÓ¤¬¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤¿¡£MLBÄÌ»»213¾¡¡¢154¥»¡¼¥Ö¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥â¥ë¥Ä»á¤¬¡¢¥Ù¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖFlippin¡Ç Bats with Ben Verlander¡×¤Ë½Ð±é¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÅÐÈÄ¡£4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤ò3¼ÔËÞÂà¡¢2Ã¥»°¿¶¡¢ºÇÂ®101.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó163.1¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤Ê¤É¸«»ö¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç¤Ï2ÅÀº¹¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·1²óÌµ¼ºÅÀ¡£¥á¥¸¥ã¡¼½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Éé½ýÎ¥Ã¦Á°¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê»Ñ¤È¤Ï°ìÊÑ¤·¤ÆÆ²¡¹¤¿¤ë»Ñ¡£»Ê²ñ¤Î¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¤Ï¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¹¥Å¾¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥¹¥â¥ë¥Ä»á¤â¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¡Ë¤Þ¤À½àÈ÷¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²ø²æ¤âÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤ÎÌò³ä¤À¤ÈÂ®µå¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃæ·Ñ¤®¤Ç¤ÎÅ¬À¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÄ¹´üÅª¤Ë¡ÊÃæ·Ñ¤®¤ò¡Ë¤ä¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¹¥Å¾¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸½¾õ¤Îµ¯ÍÑ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢¡Ö¡Ê¼ÂºÝ¤ËÀèÈ¯¤Î»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡ËÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎÉÔÄ´¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÂ¸ºß¤ÏµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥â¥ë¥Ä»á¤Ï¡Ö»ä¤ÏºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º½ªÎ»¸å¡¢¡Ø¤³¤ÎÃæ·Ñ¤®¿Ø¤ÏÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼ÂºÝ¤Ë¡Ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡ÊÍ½¸À¤¬¡Ë¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÎÍ½¸À¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¡Ö¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë°Ê¾å¤Ë¡¢Èà¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ò¹Í¤¨¤Æ¡ÊÅê¼ê¤ò¡Ëµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È»Ø´ø´±¤ÎºÓÇÛ¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¤â¡Ö¶Ä¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë