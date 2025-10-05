1Æü300ÇÕÇä¤Ã¤¿¸µ¡È²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¡É¡Ê28¡Ë¤¬¸ì¤ë¡¢¡ÈÁÔÀä¤ÊÉñÂæÎ¢¡É¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¥®¥ã¥é»ö¾ð¡Ö¹â¹»»þÂå¤Ë·î50Ëü±ß²Ô¤¤¤Ç¡¢¼Ö¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò»Ñ¤¬¥Ð¥º¤ê¡¢¡È²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ËÆ£°¦¿¿¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¡£¹â¹»À¸»þÂå¤«¤éÀ¾Éð¥É¡¼¥à¤Ç¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê»Ò¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÇä¤ê»Ò¤â³Ý¤±»ý¤Á¤·¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¡£
¡ÚÈþ²èÁü¡Û¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¤ÈSNS¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¤·¤¿¡È¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê»Ò»þÂå¡É¤Î°ËÆ£°¦¿¿¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Ë
¡¡¶âÈ±¡¢¤Ä¤±¤Þ¤ÄÌÓ¤È¥®¥ã¥ëÁ´³«¤ÇÀ¾Éð¥É¡¼¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À½÷»Ò¹âÀ¸¤Î°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¹â¹»À¸¤Ê¤¬¤é·î¼ý50Ëü±ß¤ò²Ô¤°¡ÈºÇ¶¯¤ÎÇä¤ê»Ò¡É¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤«¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿2²óÌÜ¤ËÂ³¤¯¡Ë
°ËÆ£°¦¿¿¤µ¤ó¡¡©ÀÐÀî·¼¼¡¡¿Ê¸éº½Õ½©
Í§Ã£¤«¤é¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ô¤²¤ë¤è¡×¤È¡Ä¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤¿·Ð°Þ
¡½¡½¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¤É¤ó¤Ê»Ò¤Ç¤·¤¿¤«¡£
°ËÆ£°¦¿¿¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢°ËÆ£¡Ë¡¡¾®³Ø¹»¤Îº¢¤Ï¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ç¤·¤¿¤Í¡£±¿Æ°¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÆþ¤ë¤Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Î¤Á¤ËÇä¤ê»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ìîµå¤è¤ê¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
°ËÆ£¡¡¸«¤ë¤Î¤ÏÌîµå¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¾®³Ø¹»2Ç¯À¸¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢À¾Éð¥É¡¼¥à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÅç¹¨Ç·Áª¼ê¤ÈÃÂÀ¸Æü¤¬°ì½ï¤Ç¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÂ³¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
°ËÆ£¡¡Ãæ3¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿¿·õ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÃæ³Ø¸åÈ¾¤°¤é¤¤¤«¤é¥ä¥ó¥Á¥ã¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹â¹»¤Ç¥®¥ã¥ë¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¸·¤·¤¤¹â¹»¤Ê¤Î¤Ë¶âÈ±¤Ë¤Ä¤±¤Þ¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÇÅÐ¹»¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÀ¸¤¬²¿ÅÙÃí°Õ¤·¤Æ¤âÊ¹¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï³Ø¹»¤Ë²¿ÅÙ¤â¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Åö»þ¤Ï²È¤Ëµ¢¤é¤ºÍ§Ã£¤Î²È¤Ë¤¤¤¿¤ê¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÌÂÏÇ¤Ï¤«¤±¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èá¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈÈºá¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¶âÈ±¥®¥ã¥ëJK¤À¤Ã¤¿°ËÆ£¤µ¤ó¤¬¡¢¤Ê¤¼ÂÎÎÏÅª¤Ë¤¤Ä¤½¤¦¤Ê¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°ËÆ£¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤âµï¼ò²°¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹â¹»¤ÎÍ§Ã£¤¬Çä¤ê»Ò¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¤Æ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ô¤²¤ë¤è¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£»ä¤â¡Ö¤¨¤Ã¡¢²Ô¤®¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹â2¤Î¤È¤¤ËÀ¾Éð¥É¡¼¥à¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
À¾Éð¥É¡¼¥à¤Ç¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê»Ò¤Î»Å»ö¤ò³«»Ï¢ª¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤»Å»ö¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È´¶¤¸¤¿¥ï¥±
¡½¡½Çä¤ê»Ò¤µ¤ó¤Ã¤Æ²¼ÀÑ¤ß¤Î¤È¤¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤òÇä¤ë¤ÈÊ¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
°ËÆ£¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¿·¿Í¤¬¥Ó¡¼¥ë¤òÇä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¾Éð¥É¡¼¥à¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¥Ó¡¼¥ë¤òÇä¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Í§Ã£¤â¤¤¤¤Ê¤ê¥Ó¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡£Í§Ã£¤È°ì½ï¤Î¥Ð¥¤¥È¤À¤·¡¢Ìîµå¤âÌµÎÁ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤·¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤»Å»ö¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÈÀ¾Éð¥É¡¼¥à¤Ç¤ÏÇä¤ê»Ò¤Î¥ë¡¼¥ë¤â°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
°ËÆ£¡¡°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÏÇä¤ê»Ò¤¬Çä¤ì¤ë¾ì½ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢À¾Éð¥É¡¼¥à¤Ï°ÜÆ°¤·¤Æ¤É¤³¤ØÇä¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î»°ÎÝÂ¦¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¨¤È°ìÎÝÂ¦¤Ç¤âÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤Þ¤Ë³°Ìî¤Ë¤âÇä¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Çä¤ê»Ò¤Ï³°Ìî¤Ë¤¢¤Þ¤ê¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥ë¤¬°û¤á¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦¹¢¥«¥é¥«¥é¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡Ö¹¢¤ò½á¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÖÀ¾Éð¥É¡¼¥à¤Ï¥Í¥¤¥ë¤â¥ª¥Ã¥±¡¼¤À¤·¡¢È±·¿¤â¼«Í³¤À¤Ã¤¿¡×
¡½¡½¾å¤«¤éÌÜÀþ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Çä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤É¤³¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ó¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°ËÆ£¡¡À¾Éð¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Î¥Ó¡¼¥ë¤è¤ê¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¤Î¥«¥Ã¥×¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¡ÖÂ¾¤è¤ê¤â¥«¥Ã¥×¤¬¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡×¤È¤«¤á¤Ã¤Á¤ã¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢ÃÎ¤é¤Í¤¨¤·¡×¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Þ¤µ¤Ë¥®¥ã¥ë¤Î»×¹Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Çä¤ê»Ò»þÂå¤â¶âÈ±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
°ËÆ£¡¡ºÇ½é¤Ï¶âÈ±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³Çä¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÃãÈ±¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¾Éð¥É¡¼¥à¤Ï¥Í¥¤¥ë¤â¥ª¥Ã¥±¡¼¤À¤·¡¢È±·¿¤â¼«Í³¤Ç¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Ó¡¼¥ë¤¬Çä¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¼«Í³¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ÈÀ¾Éð¥É¡¼¥à¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ÇÇä¤ê»Ò¤Î»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯¤«¤É¤¦¤«·è¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¹â¹»¤Ç¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¥À¥ë¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢º£Æü¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡×¤È¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ì¤ÐÆ¯¤«¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤À¤·¡¢µÕ¤ËÆ¯¤¤¿¤¤¤È»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤é¹Ô¤±¤ÐÆ¯¤±¤¿¤Î¤Ç¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ï»öÁ°¤ËÆ¯¤¯Æü¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡Ö¤¢¤ó¤¿¡¢¤µ¤Ã¤»ä¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÇä¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡×Çä¤ê»ÒÆ±»Î¤Ç¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÎÉñÂæÎ¢
¡½¡½¼«Í³¤Ç¤¹¤Í¡¢À¾Éð¥É¡¼¥à¤Ï¡£°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤¹¤°¤ËÇä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°ËÆ£¡¡¤¤¤ä¡¢¤¹¤°¤Ë¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ü¥¹¤ß¤¿¤¤¤ÊÇä¤ê»Ò¤ÎÀèÇÚ¤¬¤¤¤Æ¡¢¾ïÏ¢¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÀèÇÚ¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·µ¬¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï·ë¹½¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥¹¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬»ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¡û¡û¤Á¤ã¤ó¡Ê¥Ü¥¹¤ÎÌ¾Á°¡Ë¡¢¤¤¤ÄÇä¤ê¤ËÍè¤ë¡©¡×¤È¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡ÖÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤«Åú¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Àí¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢À¾Éð¥É¡¼¥à»þÂå¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¥Ü¥¹¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÇä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢´ðÃÏ¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¡Ë¤ËÌá¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤¿¡¢¤µ¤Ã¤»ä¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÇä¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡×¤ÈµÍ¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ü¥¹¤Ï20ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤âÀí¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡Ö¤¨¡Á¤Ã¡¢ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡¢¤·¤é¤Ð¤Ã¤¯¤ì¤Æ¥Ü¥¹¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÇä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½Çä¤ê»Ò¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ï¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
°ËÆ£¡¡Í§Ã£¤Ï¤½¤Î¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡¢Çä¤ê»Ò¤ò¤ä¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¥Ü¥¹¤Ë²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤È¡¢¤¤¤Ä¤â»î¹ç¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¾ïÏ¢¤µ¤ó¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ÈÇä¤ê¾å¤²¤Ã¤Æ¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¤Þ¤Àµå¾ì¤ÇÇä¤ê»Ò¤ò¥«¥á¥é¤Ç»£¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¡¢Çä¤ê»Ò¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ã¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡µÕ¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤ÏÇã¤ï¤º¤ËË¾±ó¥ì¥ó¥º¤Ç±óÌÜ¤«¤é»ä¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¶á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Öº£¡¢»ä¤Î¤³¤È»£¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡¡»£¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¥Ó¡¼¥ëÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥®¥ã¥ë¤À¤«¤é²¡¤·¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡À¾Éð¥É¡¼¥à¤Îº¢¤Ï¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥ÉÁ´³«¤Ç¤·¤¿¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤½¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë»ä¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Á¥Ã¥×¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¹â¹»À¸¤Ç1¤«·î¤Ë50Ëü±ß²Ô¤¤¤À¤³¤È¤â
¡½¡½¤ªµëÎÁ¤ÏÅö»þ¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤â¤é¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
°ËÆ£¡¡¤Þ¤ºÆüµë¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¥Ó¡¼¥ë1ÇÕÇä¤ëËè¤Ë¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë°ìÄê¤Î¿ô¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿»þ¤ÎÃ£À®¶â¡¢¤¢¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Á¥Ã¥×¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»À¸¤Ë¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Ð¥¤¥È¤Ç¡¢1¤«·î¤Ç50Ëü±ß²Ô¤¤¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¦¡¢Â¾¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Æ¯¤¯»þ´Ö¤Ã¤Æ¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
°ËÆ£¡¡À¾Éð¥É¡¼¥à¤Ï»î¹ç¤Î6²ó¤«¤é7²ó¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£7²ó¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥»¥Ö¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤¬±þ±ç²Î¤ò²Î¤¦¤È¡¢À¾Éð¥É¡¼¥à¤Ã¤Æ¥Ñ¥¿¥Ã¤Æ¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬»ß¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦Çä¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥ë¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤éµ¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²Æ¤Ï´À¤¬½Ð¤ë¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¯¥µ¥¦¥Ê¾õÂÖ¡×À¾Éð¥É¡¼¥à¤Î¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê»Ò¤Î²á¹ó¤Ê¼ÂÂÖ
¡½¡½Çä¤ê¾å¤²¤Ã¤ÆÂÐÀïÁê¼ê¤Ç¤â°ã¤¦¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
°ËÆ£¡¡Åö»þ¤Ï³ÚÅ·¤äÂçÃ«Áª¼ê¤¬¤¤¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤ËÀ¾Éð¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î2¥Á¡¼¥à¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥ä¥±¼ò¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤¬¤è¤¯Çä¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿»þ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¤¢¤¢¤Ã¡£¤â¤¦¥Ó¡¼¥ë¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¢±þ±ç♡¡×¤ß¤¿¤¤¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½À¾Éð¥É¡¼¥à¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯6·îËö¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬Ç®Ãæ¾É¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É½ë¤µ¤¬¸·¤·¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ËÆ£¤µ¤ó¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëº¢¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£
°ËÆ£¡¡²Æ¤Ï´À¤¬½Ð¤ë¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¯¥µ¥¦¥Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢¿åÊ¬Êäµë¤·¤Ê¤¤¤ÈÅÝ¤ì¤½¤¦¤Ê¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Çä¤ê»Ò¤Ï²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¾ïÏ¢¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¶á¤¯¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢À¾Éð¥É¡¼¥à¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¡ÖµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¤Ê¤è¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¡Ö¤¢¤¶¤Ã¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢ÎÙ¤Ç15Ê¬¤°¤é¤¤ÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºÇ¹â¤Ç1Æü300ÇÕ¤â¥Ó¡¼¥ë¤òÇä¤Ã¤¿¡Ö²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤Ç·Ú¼«Æ°¼Ö¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿Í¤È¤«¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
°ËÆ£¡¡»ä¤«¤éÇã¤Ã¤¿¥Ó¡¼¥ë¤ò¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë°Ü¤·ÂØ¤¨¤Æ¡¢²È¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²È¤Ç¤â°¦¿¿¤Á¤ã¤ó¤Î¤Ä¤¤¤À¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤¨¤¨¡¢¤¹¤²¤¨¡£¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤ä¤·¤¿Êý¤¬¤¦¤Þ¤¤¤è¡×¤È¤«ÊÖ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½´°Á´¤Ë°ËÆ£¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£À¾Éð¥É¡¼¥à»þÂå¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤1Æü¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤òÇä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
°ËÆ£¡¡À¾Éð¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï1Æü300ÇÕ¤°¤é¤¤ºÇ¹â¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Â¿Ê¬¡¢ÀèÇÚ¤è¤ê¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Àè¤Û¤É¡¢¤Ò¤È·î¤ÇºÇ¹â50Ëü±ß¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤·¤¿¤éÂç¶â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°ËÆ£¡¡¤â¤È¤â¤È²¿¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À²Ô¤®¤¿¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤ª¶â¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÃù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¹â¹»¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ë¤â¤¿¤Þ¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤¢¤ÈÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç·Ú¼«Æ°¼Ö¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢µïÌ²¤ê±¿Å¾¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¸å¤í¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Æ2¤«·î¤ÇÇÑ¼Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ñÀ×Åª¤Ë½õ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»à¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¢¤ì¤Ï¥Þ¥¸¤Ç´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¡áÀÐÀî·¼¼¡¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡Ò¤Ä¤Å¤¯¡Ó
¡ÊÆÁ½Å Î¶ÆÁ¡Ë