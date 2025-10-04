思わず恋しちゃう！ 板野友美、美脚際立つスタイリングに反響「ともちん！て感じが出まくってて最高」
タレントの板野友美さんは10月3日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つミニ丈コーデを披露し、ファンから称賛の声が寄せられています。
全身のバランスが映えるスタイリングは、スカートが脚線を引き立て、カジュアルさとフェミニンさを両立させた装いに仕上がっています。
この投稿にファンからは、「ともちん！て感じが出まくってて最高」「可愛いともちんにウインクされたドキドキ！大好きだよー」「恋しちゃった」「どんな服装も着こなすともちん流石です」との声が寄せられました。
【写真】板野友美の超ミニ丈コーデ
スタイルを最大限に生かして板野さんは「少年ちゃん私服」とコメントを添え、10枚の写真を投稿。ベースボール風プリントのTシャツに、毛足の長いチュール素材をあしらったミニ丈のスカートを合わせたコーディネートです。いずれも自身がプロデュースするアパレルブランド「Rosy luce」のアイテムで、足元にはナイキのスニーカーを合わせています。
板野友美さんプロフィール板野さんは1991年生まれ、神奈川県出身。AKB48の初期メンバーとして活動し、チームKに所属。“ともちん”の愛称で親しまれました。2011年に『Dear J』でソロデビューを果たし、2013年にAKB48を卒業しました。卒業後はソロアーティストやモデルとして活動し、幅広い支持を獲得しています。また、現在はファッションやビューティの分野でも活躍の場を広げています。
(文:勝野 里砂)