「昔から責任感は強い子でした。野球部でもキャプテンをやっていたし。家族や犬に対しても『自分が面倒を見るんだ』という気概があった。ただ、総理を目指すことに関しては、ね……」──母親のような面持ちで話すのは、横須賀市在住の女性だ。次期総理の最有力候補とも呼び声高い、小泉進次郎氏（44）を古くから知るというこの女性は、かつてとの思い出と、総裁選に対する"不安"を口にした。【前後編の前編】

もとより発信力や知名度には定評があった小泉氏だが、総裁選を目前に雲行きが怪しくなってきた。『週刊文春』が総務・広報班の班長だった牧島かれん元デジタル相による"ステマ疑惑"に、進次郎氏のお膝元、自民党神奈川県連における"勝手に離党騒動"と、立て続けに小泉陣営について報じたのだ。

離党騒動については「全く関知していない」としたうえで文春に抗議する姿勢を示しているが、キー局政治部デスクはこれまでの小泉氏の発言などを念頭に「『脇の甘さ』は若さゆえのところもあるでしょう」と語る。

「昨年の総裁選も"ポスト岸田"として、多数の票を獲得するだろうと見込まれていました。しかし、高市早苗氏（64）ら他の候補者と討論を重ねるたび、政策力の弱さや発言のブレが露呈していった。

それに加え、今回小泉は陣営のネガティブな報道がこのタイミングで出てきた。小泉氏には有能なブレーンが多いですが、掌握できていないのではないかという印象がついてしまいました」

小泉氏に不安が渦巻く永田町。その旋風は地元・横須賀にも吹いている。

総裁選への立候補に先立ち、NEWSポストセブンは小泉氏と親交が深い地元の支援者を取材していた。冒頭の、小泉氏の生家の近くで動物病院の院長を務める女性が語る。

「ダボダボB系」「普通の大学生」時代から代議士に

「初めて会ったのは彼が小学生のときです。純一郎さんの秘書がベルちゃんという犬を飼っていたんですけど、アレルギーが出るということで進次郎くんたちが預かったのがきっかけです。定期検診とか、風邪をひいた時には進次郎くんが必ず連れてきてね」

進次郎少年は地元ではずっと知られた存在だった。

「あの子、地元の私立に通っていたんだけど、『モテない時期がない』って当時から言われていました。本人は言わないけどね、まわりがみんなそう言っていた。

中学生になると、すっかり"しっかり者"になってね。意外かもしれませんが、お兄ちゃんが朝起きられなくて遅刻しそうになると、進次郎くんが『おにい起きろ！』って言って、一生懸命起こしていたんですよ。躾は厳しかったみたいですね。よく『うちはおやつがないんだ』とぼやいていて、コーヒーや甘いものをあげると喜んでいたのを覚えています」

"イケイケ"で目立つ存在だったのは、今も昔も変わらないようだ。さらにこんなエピソードも聞かせてくれた。

「たしか大学生のときは、駅前のプロント（喫茶店）でバイトしていました。その頃はダボダボのズボンとか、いわゆるB系の服を着て、サーフィンもしていた。ほんと普通の大学生みたいでしたよ。だから当時はそんな子が政治家になるなんて思いもしなかった」

代議士になった後も、この女性と小泉氏の交友は続いた。関係を繋いだのは妻・滝川クリステル（47）が飼っていた保護犬のアリス（ことし5月に他界）の存在だった。

「『この子に合うフードを教えてください』って、愛犬のためにわざわざ自分で相談しにきたんです。東日本大震災で被災した犬だから、健康には気を遣っていましたね。老犬だから足腰が弱くて、下の世話とかある中で、進次郎くんは忙しいなか責任をもって世話をしていました。子どもを前に抱っこしながら、犬を連れてフードを買いに来たこともあった。そのときは『すっかりお父さんになったな』と思いましたね」（同前）

"未来のファーストレディ"が飼う犬のため、自ら動いていた"総理候補"。この女性は終始、小泉氏が昔から垣間見せていた"行動力"や"責任感"を語ってくれた。しかし総裁選についての話題を振ると、こんな心配を漏らしたのだった。

「いま自民党は少数与党じゃないですか。彼は元々、野党時代に当選したから、そういう逆境には慣れているし、心の中では『どうにかなる』と思っているのかもしれない。でも、今の党の状況でトップに立つことはそれほど甘くないと思う。

総理はまだ早いのではないかと思います。もちろん、（総理に）なってほしいという思いはあるけどね。安倍さんが初めて総理をやったときみたいに、叩かれすぎてダメになるんじゃないかと心配です。本音を言えば、今回は"温存"してほしい」

