吉本新喜劇の元座長であり、現在ゼネラルマネジャーの間寛平さんを長年支えてきた妻・光代さん。20歳で結婚するも、寛平さんに多額の借金があることが発覚。結婚直後から数々の修羅場が訪れたそうで── 。（全4回中の1回）

【写真】「美しすぎます」着物の光代さんと寛平さんの結婚写真（3枚目/全8枚）

芸能人の間寛平にはまったく興味がなかった

間光代さん3歳のころ

── 夫である間寛平さんとは吉本新喜劇の先輩と後輩というご関係だったそうですね。まずは馴れ初めを教えていただけますか？

間さん：私が吉本興業に入らせてもらったのは高校生のころ。そのとき、間寛平はすでに吉本新喜劇の座長でした。寛平さんのレギュラー番組に私が一緒に出演させていただくことになったのが最初の出会いです。

当時、私は晴れの日も雨の日も、いつも傘を持ち歩いていたんです。高校が終わって帰宅してから劇団に行くと帰りが遅くなってしまっていたので、防犯というか、痴漢よけにもなるでしょう？そしたら寛平さんに「なんで傘持ってんの？」って聞かれて「危ないからです」と言ったら「家まで送ってあげるわ」と気にかけてくれたんです。

── そのときから光代さんは寛平さんに好意があったのでしょうか？

間さん：いえいえ。座長さんですし、「仕事場での大先輩」という印象でしかありません。当時からすごいスターでしたし、もはや恐れ多い感じでした。それなのに、何度も家まで送ってくれると私に言ってくる。そのたびに断っていました。

その様子を見て、当時の先輩である中山美保姉さんが「みっちゃん、寛平ちゃんは女性問題はなく真面目な子だから、ほんとに心配してくれてるんだと思う。送ってもらったらどう？」って言ってくれて。そんなわけで、家まで送ってもらうようになったんです。

── それからおつき合いへと？

間さん：すぐにおつき合いというわけではなく、ちょっとした事件がありまして（笑）。私、萩本欽一さんのことが大大大好きで、小学校3年生のときからずっとファンだったんです。そういうこともあって、萩本欽一さん一筋ですから、間寛平さんにはまったく興味がなかったんですよ。そんなある日、劇場の控室で歌番組を観ていたら、そこに緊急速報のテロップが流れてきたんです。「萩本欽一に妻がいた！」って。それを見た途端に私、あまりにもショックで、バターンと倒れてしまって。熱も出て、そのまま風疹にかかってしまったんですよ。

── なんと！推しに妻がいたことが判明して、よほどのショックを受けられたんですね。

間さん：そう。あまりのショックに風疹にかかるくらい免疫力が落ちてしまったんでしょうね（笑）。私が倒れてお仕事を休んでいたら、寛平さんが心配して家までお見舞いに来てくれたんです。それがきっかけで、おつき合いすることに。当時、私は大阪市内からちょっと離れたところに住んでいたのでおつき合いが始まってからは寛平さんが車で行き来していました。さらに、そこからまた事件がありまして…。寛平さんが交通事故を起こしたんですよ。大阪市内で単独事故を起こしてしまって。頭にケガを負って自分で病院に行って頭を縫ってもらったそうなんですが、顔が知られているから、どうしたらいいか即座に判断できなかったようで、その足で突然、私の家に来たんです。私も母も驚いて。

話を聞くとまだ会社にも連絡していないうえ、翌朝から仕事が入っていると言うので、私もあわててしまって。会社に伝えないといけないと思い「寛平師匠がケガをしてうちにきてはります。どうしたらいいでしょう？」とマネージャーさんに電話したんです。まだ新喜劇の座員たちも、寛平さんがわが家に出入りしていることを知らないときでした。なので、この1件でマネージャーさんだけが私たちの交際を知るっていう展開になりましたね。

結婚後に多額の借金発覚「1回連れて帰っても…」

── そんな事件もありながら、1978年にめでたくご結婚されます。当時、光代さんはまだ20歳とかなり若い年齢でのご結婚だったかと思いますが、どのような新婚生活でしたか？

間さん：じつは当時、寛平さんには借金がたくさんあったんですよ。先輩が逃げて借金を肩代わりしたり、借金を返すために借金したりと、まあ、それはそれはいろいろあって、いわゆるヤミ金のようなところからも借りたりしていたんです。私は高校卒業してこういう世界に入り、ほんとに世間知らずというか、そんな危険な借金の世界があるということを全然知らなかったんですよ。

── 借金があることを知らずにご結婚されたんですね。

間さん：おつき合いしてるとき、何かのきっかけで寛平さんが通帳を持っていないと聞いたことがあって、疑問には思っていたんですよ。でも、素性はわかってるし、変な人じゃないって知ってますから…。でも、結婚してからどんどん借金がわかって（笑）。「借金がどれくらいあるのか全部言いなさい！」と言ったら、もう、ものすごい額あることが判明してびっくり！

借金をつくるとか保証人になるということは、それまでの私の人生では経験ありませんでしたし、もう別世界の話なわけです。今振り返っても、本当に考えられないことを数多くされていた人でしたね（笑）。それで、このままではいけないと、お金を私が管理するようになりました。整理してみると、あっちもこっちもお金を返していかないといけないということになって。借金返済の生活が始まりました。

── お人好しな寛平さんは、保証人になってしまい多額な借金を負うこともたくさんあったそうですね。

間さん：そうですね、あらゆる借金がありました。語弊があるかもしれませんが、当時の芸人さんは「宵越しのお金は残さない」とか、「芸人さんだからネタになるしええやん」というような、今では考えられませんが、そういう風潮があって。私も「芸人さんと結婚したんだからしょうがない」というような、なんだか安易な気持ちがあったかもしれません。

── 借金がある状態で寛平さんとご結婚されて、夫婦関係が悪化するような事態にはならなかったんでしょうか？

間さん：借金のせいで別れるということにはなりませんでした。「借金があるなら返せばいいだけだ」という考えでしたね。ただ、「1回別れたほうがいい」という話し合いが両家で持たれたことがありました。

寛平さんのご両親とうちの母と私たちの5人で集まりました。寛平さんが「若くして嫁に来てくれたけど、光代がかわいそう過ぎるから、1回連れて帰ってくれてもいいで」って、うちの母に言ってくれたんですけれども。

私は寛平さんに「お兄ちゃん、私のこと嫌いになったん？嫌いになったら仕方がないけれど、『借金があるから』という理由では別れたくない」って言いました。嫌いにもなってないのに、お金の問題で連れて帰ってくれと言うのは悲しかったですね。

私は小学2年生のときに父を亡くして母と姉と3人で暮らしてきました。結婚したのに借金で私に苦労させることが、寛平さんはうちの母に対して申し訳ないという気持ちだったんだと思います。でも、そのときうちの母が「うちの子は、1000円しかもらえない給料の人やったらその1000円で生活できるように育ててきたから、寛平ちゃん大丈夫やで！」と言ってくれました。私も母に心配かけないように、2人で頑張っていこうと決心しましたね。

さらに6000万円の借金を背負う大事件が

── 借金返済の日々のなか、のちに裁判にもなった「アメマバッチ」のトラブルが起きました。関西テレビ『今夜はねむれナイト』で生まれた寛平さんのキャラクター「アメママン」のバッジを10万個制作し、約6000万円の借金を抱えることになったそうですね。バッジを製作した会社から費用の不払いで訴えられて裁判沙汰となった事件でしたが、寛平さんは「これが当たれば、借金返済ができる」というお考えでのことだったようですね。

間さん：当初はそんなバッジを製作していることなど、私は全然知らなかったんですよ。「寛平ちゃん、これで借金もすぐ返せるで！」みたいなことを誘いかけて来る人がいて、それを真に受けてしまったんだと思うんですけど。本人は当時、これを当てることで、抱えていた借金3000万円を返そうとしていたようです。借金を少しでも早く減らして、私を楽にさせたかったんだと思います。

普通に考えたら、バッチは原価に見合っていないつくりですし、うまくいくわけないと思うところなんでしょうけど、寛平さんは自分が言い出したらもう聞かない。やると言ったらやりたいという性格なんです。事後報告でしたが、私はその性格をわかっているので「あなたが気がすむなら」って感じでしたね。それで、さらにどんどん借金ができるわ、バッチがどんどん家に運ばれてくるわ、みたいなことになりました（笑）。

── 裁判では裁判官に「アメマとは何ですか？」と聞かれて、「『ア～メマァ』です」と答えて、再び意味を問われると「『ア～メマァ』です」と真剣に答えた寛平さんのやり取りが法廷内を爆笑させたという伝説が残っていますよね。なんだか憎めないお人柄というのがわかる気がします。とはいえ、10万個というのはかなりの数ですよね、家に積まれた在庫を見ると怒りたくなりそうですが。

間さん：はじめ、家に持ち帰ると私にバレると思ったらしく、わざわざどこか外に倉庫を借りて預けていたみたいですね。寛平さんが「早く借金を返さないといけない」「（私に）迷惑かけまい」と思ってくれたんだろうなーと…思いつつも、在庫の山を見たらね、そら腹は立ちますよ？立ちますけどね、私への優しさがそうさせたと思わないと仕方ないですよね（笑）。

── 借金返済のときは光代さんも金融業者のところに足を運ばれて返済してきたそうですね。

間さん：金融業者なんですけど、いわゆる事務所に返済に行くわけです。当時、赤ちゃんだった娘を抱っこして行きましたね。古いビルの外階段があって、室内には書などが飾ってあって。怖い雰囲気のお部屋でした。入ると「あんた嫁はんか？」と言われたので「はい、ご迷惑かけておりました」と怯えながら言ったのを覚えています。

それで私はちょっとでも返済額が減るようにと思って「借金の利子がすごいので、そのぶん私をここで働かせてくれませんか？」って言ったんです。そうお願いしながら、抱いていた赤ちゃんの足をちょっとつねったんですよ。当たり前ですけど、赤ちゃんがギャンギャン泣きますよね。それで「うるさい！」って状況をつくったら、その様子を見かねて「もうええわ、ええわ、利子は堪忍したるわ。帰り」という展開になって。あんがい、そういう情がある方が多いというか、何件かその作戦で乗りきりました。娘にはかわいそうなことしたなと思いますけど。いま、学校の先生をしている娘はめちゃくちゃノリがいい子で、その話を聞いて大笑いしてくれてるので救われますけど、そんな修羅場もくぐってきましたね。

時間はかかりましたが、その後、子どもが小さいうちに無事に借金も完済し、ようやく新しいスタートを切れました。でも、人生って本当に想定外のいろんなことが起きるものなんですよ（笑）。

結婚するや、多額の借金を返済していくこととなった間光代さん。ようやく完済し家計がプラスに転じたころ、阪神淡路大震災で被災。普段は東京にいる寛平さんがたまたま自宅にいたので家族全員で助け合うことができたものの、家は全壊したそうです。次から次へと苦境が押し寄せるなか、それでも常に前向きだった光代さん。「逆境が起きたとき、どう心を切り替えたのですか？」と聞くと、「起きたことは仕方がない。何かあったら解決しないといけない。シンプルに、そういうことなんです」と教えてくれました。



取材・文／加藤文惠 写真提供／間 光代 撮影（間 寛平さん分）／伊藤和幸