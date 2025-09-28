今現在、医療の世界では、画像診断や創薬などで当たり前のようにAI技術が導入されています。その一方「今後この流れは加速し、診療や介護はもちろん看取りの場面まで、AIは欠かせない存在となる」と話すのが、東京科学大学特任教授の奥真也さんです。その先で医師の役割はどう変わり、日本の医療問題は解決に導かれるのでしょうか。今回その著書『AIに看取られる日 2035年の「医療と介護」』から一部を紹介いたします。

診察ガイドラインの更新や評価が進まない日本

診療ガイドラインが現在の医療をどこまで正しくカバーしているかという検証も、将来的にはＡＩに任せるべきだと私は思います。

ガイドラインに記された治療法が臨床であまり効果を出していないなら、よりよい方法に見直されるべきですし、新しい薬や診断技術が登場した際には、それを反映すべきです。そうした作業はＡＩの得意分野であり、むしろＡＩ主導で進めるべき領域です。

日本では１９９０年代以降、多数のガイドラインが編まれてきましたが、それらが妥当かどうかを体系的に検証する取り組みはほとんど行われていません。医師の多くは病気や臓器ごとの専門性に関心を持ちますが、ガイドライン全体の網羅性や有効性に目を向ける医師は非常に少ないのです。

一方、アメリカでは古くから「ガイドラインのためのガイドライン」も研究対象とされ、多数の専門家がその更新や評価に取り組んでいます。日本はこの分野でも大きく後れをとっていきました。

ＡＩ医療の時代には「名医」という概念がなくなる

その点、ＡＩならば過去の診療データをもとに、ガイドラインが現状に即しているかを迅速かつ客観的に評価し、必要な改定も自動で行うことができます。

学会の重鎮の意向や上下関係に左右されることもなく、効果が見込めない記述はデータに基づいて淡々と削除してくれるでしょう。

「数年に一度」のガイドライン改定サイクルを待たずに、リアルタイムで更新できることはＡＩの大きな強みです。古い慣習や「偉い先生」の影響を引きずらず、純粋に医学的な妥当性だけを見て進化できるのです。

こうしたＡＩ医療の時代には、もはや「名医」という概念がなくなります。

医師はもっとドライで機能的な役割に戻っていく

医師は特別に尊敬される存在である必要はなく、ほかの専門職と同様に、冷静かつ技術的に社会に貢献すればよいのです。

プログラマーが特別に称賛されずともテクノロジーを支えているように、医師も過度な偶像視から離れ、もっとドライで機能的な役割に戻っていくべきだと思います。

ＡＩ医療が普及すれば、医師がすべての診療科目に通暁（つうぎょう）する必要はなくなります。

専門外の知識や薬の使い方などはＡＩがサポートしてくれるので、しっかりとした基本的な知識があれば、臨床の実務は十分こなせるようになるでしょう。

その結果、医学教育も見直されるはずです。現在のように６年間かけて全科目を学ぶ必要はなくなり、身体の仕組みや基礎的な病理を学んだうえで、各自の専門に集中する仕組みに変わっていくかもしれません。将来的には、学部の修業年限が短縮される可能性は十分あります。

より多くの人が気軽に目指せる職業になるかも

臨床プロセスの多くをＡＩが支える時代には、医師に求められる専門性は相対的に低くなり、より多くの人が気軽に目指せる職業になるかもしれません。

当然、医師という職業のステータスがいまより下がる可能性がありますが、私はそれはむしろ自然なことではないかと思っています。

たとえば、臨床医と基礎研究をするコースで免許の種類を分ける制度があってもよいかもしれません。実際、戦時中の日本には「医専」と呼ばれる４〜５年制の医学専門学校が存在し、卒業生が現場で臨床を担っていました。

ＡＩ時代には、そうしたマルチな育成ルートが復活するかもしれません。

※本稿は、『AIに看取られる日 2035年の「医療と介護」』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。