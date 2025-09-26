「グリッドマン ユニバース 宝多六花『AXGRIT』Ver.」が9月26日より「COCOストア」にて予約開始
デザインココは、フィギュア「グリッドマン ユニバース 宝多六花『AXGRIT』Ver.」をECサイト「COCOストア」にて9月26日より予約受付を開始した。発売は2027年3月を予定し、価格は34,980円。
本商品はSHIBUYA TSUTAYA IP書店×デザインココで立ち上げられたブランドプロジェクト「AXGRIT（アクスグリット）」第3弾として「グリッドマン ユニバース」のヒロインの一人である宝多六花を1/7スケールフィギュア化したもの。
ゴーグルにそっと手を添えながら見せる得意げな笑顔やウエストラインや太ももなどの女の子らしいシルエットも丁寧に造形されている。
右手のシュシュや左袖のプライマルアクセプターなどの小物も細かく表現され、脚部の反重力ユニットは「グリッドマン（Universe Fighter）」の脚部、両サイドのユニットはその腕部をモチーフに造形されている。
専用台座には別売りの市販のLEDライトを組み込むことで「AXGRIT」ロゴが光る。
グリッドマン ユニバース 宝多六花「AXGRIT」Ver.
予約期間：9月26日～2026年1月15日
2027年3月 発売予定
価格：34,980円
スケール：1/7
サイズ：全高約241mm（台座含む）
／- デザインココ (@designcoco_t) September 26, 2025
「AXGRIT」プロジェクト第3弾！
＼
劇場版『グリッドマン ユニバース』より、宝多六花が「AXGRIT」オリジナル衣装で1/7スケールフィギュア化！
☆完全受注生産☆
予約締切：1/15→https://t.co/YzNtDhHenl#宝多六花 #GRIDMAN_UNIVERSE #デザインココ #AXGRIT pic.twitter.com/OTedoCCD63
(C)円谷プロ (C)2023 TRIGGER・雨宮哲／「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会 (C)AXGRIT