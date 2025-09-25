事業承継時の税負担は、多くの中小企業経営者にとって深刻な課題です。「ホールディングス化」は大企業だけの話だと思われがちですが、税理士法人グランサーズの共同代表で公認会計士・税理士の黒瀧泰介氏は、中小企業こそ「ホールディングス化」による税務メリットが大きいと指摘します。今回は、その具体的な税務メリットについて詳しくみていきましょう。

――「すき家」や「ココス」「はま寿司」が同じゼンショーグループだと最近知って驚きました。提供しているジャンルが全然違うので、気づかなかったです。

黒瀧氏（以下、黒）「飲食業界ではホールディングス形式を採用している企業は多いですね。たとえば『すかいらーくグループ』をイメージすると分かりやすいかと思います」

――たしかに、「ガスト」や「バーミヤン」を擁する「すかいらーく」もそうですね。ただ、ホールディングス化は大企業の手法というイメージが強いのですが、中小企業でも可能なのでしょうか？

黒「はい。中小企業でも会社の運営面や事業承継のしやすさなどから、ホールディングス化を検討する経営者も多くいます」

――そうなんですね。もし中小企業がホールディングス化をしたいと思った場合、どのように進めればいいのでしょうか？

黒「ホールディングス化にはさまざまなパターンがありますが、今回は中小企業でよく見られる一例を紹介します。具体的には、既存の会社から事業を分割して子会社を作り、それらの株式を保有するための持株会社を新たに設立する、というパターンです」

――なるほど。もう少し具体的に教えていただけますか？

［図表1］ホールディングスのイメージ 出典：著者作成

黒「では、X社を運営しているオーナー社長を例に説明しましょう。事業が多岐にわたるようになり、ホールディングス化する場合を考えます。まずは事業ごとに子会社を分割し、新たにその上にXグループホールディングスを置くという形になります。

このXグループは子会社A、B、Cのそれぞれの株式を保有し、社長はXグループの株を持つことになります」

ホールディングス化のメリット

黒「中小企業がホールディングス化するメリットは、大きく分けて次の2つです。

●事業承継・税務面

●グループとしての経営戦略面

今回はオーナー社長にとって特に重要な「事業承継・税務面」のメリットを解説していきます。事業承継・税務面でのメリットは、下記の4つです」

1．株価を抑制できる

黒「1つ目のメリットは、株価を抑制できることです。親族内で承継するときの株式譲渡には

相続 生前贈与 売買

の3つの方法があります。

事業承継で株式を相続、もしくは贈与する場合、株価が高いほど相続税・贈与税の負担が大きくなります。また、後継者に会社を売却するときも、税理士などに株価を算定してもらい、売買金額を決定するのが一般的です」

――なるほど。株価を抑えることが事業承継対策につながるんですね。

黒「はい。そのためにはホールディングス化して、高収益で株式評価の高い会社を子会社として独立させることが効果的です。高収益の事業を間接的に保有することで、自社株を安く評価できる可能性があります」

2．「37％控除」が使える

黒「2つ目のメリットは、いわゆる『37％控除』が使えるようになることです」

――「37％控除」とは、どのようなものでしょうか？

黒「これは、中小企業などの非上場企業の株式の評価方法でよく使われる『純資産価額方式』に関係します。端的にいうと、純資産価額方式で計算する際、相続税評価額と帳簿価格の差額、つまり含み益については、法人税等相当額として37％控除できるのです。

〈ポイント〉

相続税評価額と帳簿価格の差額（含み益）については、法人税等相当額として37％控除できる

言い換えれば、株価の上昇が約3分の2に抑制されるというわけです」

――なにか具体例はありますか？

黒「現在のA社の株式の相続税評価額を1億円とし、10年後に5億円になっていたとします。10年後もA社の株式を所有したままだと、5億円に対して税金がかかることになります。そこで、ホールディングスの親会社としてX社を設立し、A社の株式をX社が保有するようにします。

［図表2］37％控除のイメージ 出典：著者作成

すると10年後、X社株式の相続税評価額が5億円になったとき、含み益の4億円については法人税等相当額の37％が控除できるので

5億円−4億円×37％＝3億5,200万円

に対して税金がかかることになります」

――つまり、ホールディングス化をしなかったときと比べて、1億4,800万円の株価上昇を抑制できるということですね。

黒「そのとおりです」

HD化すれば、株式の分散も防げる

3．株式の分散を防ぐ

黒「3つ目のメリットは、株式の分散を防ぐことができるという点です。一般的に複数の会社の事業承継を行う際には、株式が分散してしまう恐れがあります」

――株式が分散すると、どのような問題があるのでしょうか？

黒「後継者の持株比率が低いと、思うように会社の指揮を執ることができず、経営が不安定になる可能性があります。しかし、ホールディングス化することで、各子会社の株式は持株会社が所有することになり、株式の分散を防ぐことができます。すると、後継者がグループ全体の経営権を握り、安定した経営につながります」

4．「グループ通算制度」を選択できる

黒「4つ目のメリットは、2022年4月からはじまったグループ通算制度が選択できることです。

――「グループ通算制度」とはどのような制度ですか？

［図表3］グループ通算制度のイメージ 出典：財務省

黒「簡単にいうと、ホールディングス化された親会社・子会社が、黒字の会社と赤字の会社を損益通算することができるという内容になります。新たに適用するには申請が必要です。グループ内に毎年赤字の会社がある場合や繰越欠損金を持っている会社がある場合、グループ全体での節税につながります。

ただし、グループ内に資本金が1億円以上の会社が1社でもあると、グループ内のすべての会社が中小法人に該当しなくなる点には注意が必要です」

――事業承継を考えているオーナー社長には、検討すべきメリットがたくさんあるのですね。

黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表／公認会計士・税理士