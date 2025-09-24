大谷翔平 6回・無四球・無失点・8奪三振と圧巻投球 しかしリリーフが崩れたドジャースは逆転サヨナラ負け



＜2025年9月23日(日本時間24日)アリゾナ・ダイヤモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャース＠チェース・フィールド＞

ドジャースの大谷翔平（31）が23日（日本時間24日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。2度目の右肘手術から復帰して最長となる6イニングを投げ切り、今季最多91球で無四球・無失点・8奪三振と好投した。

また、打者としてはヒットこそなかったものの、四球から先制のホームを踏む活躍を見せた。

この日の試合では、大谷がマウンドを降りた6回終了回時点ではドジャースが4-0とリード。

しかし、7回を任されたドレイヤーはマッキャンのタイムリーツーベース、そしてカスティーヨのツーランホームランで合計3点を失ってしまう。

それでも4対3でリードするドジャースは、8回と9回の2イニングで1点のリードを守り切れば勝てる試合だったが、9回に登場したスコットが今回も救援に失敗。

コントロールが安定せず、先頭のバルガスに死球を当ててしまうと、続くタワにはフォアボールを与え、ノーアウト1-2塁と大ピンチに。

続くマッキャンの犠牲バントでランナー2・3塁となると、続くバロッサに犠牲フライを打たれ同点に追いつかれ、大谷の勝ちが消えた。

さらに、直後のペルドモにレフト前ヒットを打たれると、この間に2塁ランナーのタワがホームイン。ドジャースは逆転サヨナラ負けを喫した。

この日はドジャースが負け、パドレスが勝ったため、優勝マジックは3で変わらず。最短でも地区優勝は明後日以降にお預けとなった。

加えて、ドジャースとパドレスのゲーム差は1.5となったため、ドジャースは地区優勝すらうかうかしていられない状況に。

今シーズン残り5試合でどのような結果になるのか、ヒリヒリするナ・リーグ西地区の優勝争いとなった。





