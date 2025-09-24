大谷翔平 6回・無四球・無失点・8奪三振と圧巻投球 しかしリリーフが崩れたドジャースは逆転サヨナラ負け
大谷翔平（c）SANKEI
＜2025年9月23日(日本時間24日)アリゾナ・ダイヤモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャース＠チェース・フィールド＞
【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁
ドジャースの大谷翔平（31）が23日（日本時間24日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。2度目の右肘手術から復帰して最長となる6イニングを投げ切り、今季最多91球で無四球・無失点・8奪三振と好投した。
また、打者としてはヒットこそなかったものの、四球から先制のホームを踏む活躍を見せた。
この日の試合では、大谷がマウンドを降りた6回終了回時点ではドジャースが4-0とリード。
しかし、7回を任されたドレイヤーはマッキャンのタイムリーツーベース、そしてカスティーヨのツーランホームランで合計3点を失ってしまう。
それでも4対3でリードするドジャースは、8回と9回の2イニングで1点のリードを守り切れば勝てる試合だったが、9回に登場したスコットが今回も救援に失敗。
コントロールが安定せず、先頭のバルガスに死球を当ててしまうと、続くタワにはフォアボールを与え、ノーアウト1-2塁と大ピンチに。
続くマッキャンの犠牲バントでランナー2・3塁となると、続くバロッサに犠牲フライを打たれ同点に追いつかれ、大谷の勝ちが消えた。
さらに、直後のペルドモにレフト前ヒットを打たれると、この間に2塁ランナーのタワがホームイン。ドジャースは逆転サヨナラ負けを喫した。
この日はドジャースが負け、パドレスが勝ったため、優勝マジックは3で変わらず。最短でも地区優勝は明後日以降にお預けとなった。
加えて、ドジャースとパドレスのゲーム差は1.5となったため、ドジャースは地区優勝すらうかうかしていられない状況に。
今シーズン残り5試合でどのような結果になるのか、ヒリヒリするナ・リーグ西地区の優勝争いとなった。
大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？
佐々木朗希 ブルペン転向の可能性も ロバーツ監督「彼はチームのために何でもやるつもりだと聞いている」
大谷翔平とジャッジ どちらが優れた打者だと思う？