投げたスクーバルも呆然の顔面直撃

【MLB】ガーディアンズ 5ー2 タイガース（日本時間24日・クリーブランド）

目を覆う光景が広がった。23日（日本時間24日）にプログレッシブ・フィールドで行われたガーディアンズ-タイガース戦。1-2で迎えた6回、ガーディアンズの攻撃だった。無死一、三塁からデビッド・フライ内野手がバントの構えを見せ、ファウルチップを避けきれず、顔面に直撃した。

フライはあまりの痛みに両手で顔を抑えながら、立ち上がることができなかった。99.1マイル（約159.5キロ）の速球を投球したタリク・スクーバル投手も思わず帽子を脱ぎ捨て、呆然とするしかなかった。

この光景を米放送局「FOXスポーツ」がX（旧ツイッター）に公開すると「無事を祈る」「なんてことだ！」「見ていて辛い」「99マイルが顔面に直撃しても、自力で退場したことに称賛を贈りたい」「マジかよ。恐ろしい瞬間」「スクーバルの反応」「99マイルが鼻に直撃」「悲しい」など、心配する声が広がった。

さらには「いい体験とは言えない」「この世にいる全ての打者にとって悪夢」「フライ大丈夫かな？」「これはやばいなぁ」「ホント意識あるだけ良かったけど99マイルが顔は……」「え、ダイレクトやん……」など、衝撃を受けたファンも多くいた。（Full-Count編集部）