この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『【浮気調査】彼氏は既婚者…？！贈られたはずの婚約指輪｜探偵事務所PIO』が公開された。発言者は依頼者と探偵事務所の担当者。依頼者は「付き合って1年半になる彼がいるが、結婚の話が進まないことへの不信感から調査を依頼した」と語っている。



依頼者によると、彼は会社経営で忙しいとして家や長いデートを拒み続け、「会いたいと言っても平日の2、3時間外で会うのみ。家にも招かれたことがなかった」と状況を説明。「プロポーズされたと思う指輪も贈られた」としながらも、「家探しやご両親への挨拶など結婚話を進めようとすると『今のプロジェクトが終わったら』など理由をつけて先延ばしされた」と不信感を明かしている。



そんな中、探偵事務所に依頼。調査班による尾行の結果、「妻子と思われる家族連れ」「子供5、6歳くらい」を確認。その様子をフードコートで仲良く過ごす動画とともに報告された。探偵から「調査したところ、お相手にはご家族がいて、結婚されていることが判明しました」と報告書とともに伝えられると、依頼者は「子供いたんですか?二年間も騙されてたって。こんな人に二年間も無駄にしちゃった…今までの私の時間返してほしい」と憤りをあらわにした。



最終的に依頼者は、「弁護士さんを通したところ、独身偽装による不法行為で訴訟を提起し、慰謝料も無事振り込まれた」とその後を報告。「私自身も、もうあんな変な男には捕まらないように、新たな出会いに向けて頑張ってる」と前向きな決意を述べ、探偵も「次に向かって前向きに進めているようで安心しました」とエールを送って動画は締めくくられた。



