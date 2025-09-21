三菱の新「“4WD”軽SUV」に反響多数！ 「新色が街で映えそう」「迫力ある」「装備が豪華でコスパが高い」の声も！ メーカー初「画期的システム」搭載のタフ仕様！ 「eKクロス」最高級モデルに熱視線！

最高級モデルの仕様に反響集まる

2025年7月24日、三菱自動車は軽乗用車「eKワゴン」と「eKクロス」の一部改良を実施し、同日から販売を開始しました。

今回の改良では、法規対応に加えて先進安全装備の強化や新色の追加が行われ、より幅広いユーザーのニーズに応える仕様となっています。

なかでもSUV風デザインを持つeKクロスの最上級グレード「T Premium 4WD」の仕様に対して、ネット上で多くの反響が集まっています。

装備充実の最高級モデル！気になる仕様とは？

eKシリーズは2001年に軽トールワゴンの初代eKワゴンが登場して以来、クロスオーバー風のeKクロス、電気自動車「eKクロス EV」、スライドドアを備えた「eKスペース」といった多彩なラインナップを展開してきました。

初代は親しみやすいシンプルなデザインが特徴で、その精神は現行モデルにも受け継がれています。

2013年からは日産との合弁会社NMKVが企画・開発を担い、日産「デイズ」とプラットフォームやエンジンを共有。効率的で高品質な開発体制を確立しました。

そして2019年には現行型の4代目へと刷新され、ホイールベースを拡大して後席の快適性を向上させたほか、ハイブリッドシステムを備えたeKクロスが登場し、シリーズに新たな魅力を加えました。

2025年7月の改良では、eKワゴンとeKクロスを対象に、先進安全装備の法規対応や新たなボディカラーの追加が行われ、特にeKクロスはデザインと機能性の両面で進化を遂げています。

そんなeKクロスには、複数のグレードが展開されていますが、最上級グレード「T Premium 4WD」は、コンパクトながら存在感のあるデザインと充実した装備が特徴です。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1670mm、ホイールベースは2495mmで、最低地上高は155mmを確保。

エクステリアは、SUVらしい存在感のあるデザインが特徴で、三菱車共通の「ダイナミックシールド」を採用したフロントフェイスは力強さを強調し、メッキ加飾やルーフスポイラー、15インチアルミホイールなどが標準装備されます。

カラーは新色「ナチュラルアイボリーメタリック」を含む10色を設定し、モノトーンと2トーンから選べるのも魅力です。

内装はブラック基調で、ファブリックシートを採用しながらも落ち着いた高級感を演出。

運転席周りにはマルチインフォメーションディスプレイや本革巻きステアリング、タッチパネル式エアコンを標準装備し、使い勝手に優れています。

さらにT Premiumでは電動パーキングブレーキやパドルシフトが追加され、ドライバーの利便性を高めています。

安全装備は全グレードに「e-Assist」を搭載。衝突被害軽減ブレーキや踏み間違い防止機能に加え、サイド・カーテンエアバッグまで標準で備わります。

今回の改良では、法規対応に合わせて警告表示なども改良されました。

T Premiumでは360度カメラの「マルチアラウンドモニター」や「デジタルルームミラー」を採用し、視認性を大幅に向上。

さらに、三菱初の運転支援技術「MI-PILOT」を標準装備し、ACCやLKAによって高速道路での運転負担を軽減します。

パワーユニットには660cc直列3気筒ターボエンジンにモーターを組み合わせたハイブリッドシステムを採用し、力強い加速と低燃費を両立。

価格（消費税込み）は210万6500円で、ベースグレードとの差はありますが、装備の充実度を考えれば納得できる内容といえます。

ネット上でも「新色が街で映えそう」「MI-PILOTで長距離運転が楽になる」といった声や、「軽なのに装備が豪華でコスパが高い」「三菱の4WD性能は雪道でも安心できそう」といった評価が寄せられています。

また「ダイナミックシールドが迫力ある」「ターボ＋ハイブリッドで走りが楽しそう」「デジタルルームミラーが便利」といった意見も多く、今回の改良に対して全体的に好意的な反応が広がっています。