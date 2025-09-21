本拠地でのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間21日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地のジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場。6回の第4打席で2試合連続となる今季53号ソロを放った。逆方向への衝撃弾。「え、軽く振ってない？」と“軽打”にファンも驚いている。

LAの夜空にアーチをかけた。カウント2-2から右腕ペゲーロの99.9マイル（約160キロ）フォーシームを振り抜いた。左翼席へ打球速度107.4マイル（約172.8キロ）、飛距離403フィート（約122.8メートル）、角度33度の一発を突き刺し、本拠地は揺れた。

前日19日（同20日）は1点を追う5回、逆転の左越え52号3ランを放った。この時も外角のややボール球を軽くスイングしたような形だったが、打球初速100.2マイル（約161.26キロ）、飛距離370フィート（約112.78メートル）と完璧な一発を叩き込んでいる。

2夜連続での衝撃的なバッティングにファンは驚きを隠せないようだ。「こわっ」「軽く振った大きなレフトフライがホームランに」「こいつ人間か？」「外角高めの100mphフォーシームを軽々とスタンドに運んだ」「えぐいって」とどよめきが広がっている。（Full-Count編集部）