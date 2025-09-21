里崎智也氏が女子小学生対象の野球教室に参加…スローイングの基本を伝授

素早い送球の鍵は、足の動きとミットを持つ手の肘の位置にある。野球教室「サンリオベースボールアカデミー in ジャイアンツタウンスタジアム」が15日、東京都稲城市で開催され、元ロッテ捕手の里崎智也氏らが講師として参加した。2006年の第1回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では野球日本代表「侍ジャパン」の正捕手を務めて初代王者へとけん引。大会ベストナインにも輝いた“世界一の捕手”が、小学生にスローイングの基本を伝授した。

東京と神奈川の女子小学生203人が参加した野球教室。捕手が覚えるべき基本的な動きはプロも子どもも同じと強調する里崎氏は、「算数の勉強は足し算や九九ができなかったら、その先ができない。それは野球も同じです」と基本の重要性を力説。「最初に基本さえできていれば、後々いろいろ経験して体も成長すれば、応用はいつでもできるようになってくるから」と参加選手に語りかけた。

スローイング講座でまず指導したのは足の動き。捕手は右利きの選手がほとんどのため、右利き前提で説明を続けた。捕球の際、右足は若干後ろに引き、左足は前に出る。下半身を安定させるために左右の足の幅は肩幅より広くとる。そして両足の爪先を広げ、両太ももが地面と水平になるのが理想の形となる。

ステップに関しては「左、右、左と動かす選手もいれば右、左だけの選手もいる」と各選手が動きやすい方でいいという。左足から動かしても、右足に体重を残したままステップしても問題はない。大切なのは、とにかくステップする足を速く動かすこと。「足さえ速く動かせば、投げるんだという意識があれば手はついてくるものです。素早く投げたかったら常に足を速く動かすことです」。

足の動きに加え、重要なのがミットを持つ左手の肘。肩と平行になる位置まで上げて左拳が胸の前にくるように曲げ、肘が真っすぐ投手方向に向く形を作る。「これがメチャクチャ大事。これができていないとコントロールも悪くなるし、力強い球も投げられなくなる。できていれば、強い球を投げようと思って左手を締めたり引いたりしたら、右手は自然と出てくるようになる。左手の動きで加速力を生むので送球が速くなったり、遠くに投げられるようになります」。

いきなり座らず「立って送球→中腰→座る」順を追って練習

左手を力なく垂らしたまま投げる右投手がいないのと同じこと。捕球する方の手で反動をつけることが、強くて速い送球を生むのである。指導は熱を帯び「素早く投げようとすると忘れがちになるから、肘を肩のラインまで上げることを、どんなに焦っても絶対に忘れないで」と訴えた。

その肘の動きは正確性にもつながるという。「だいたい、コントロールが悪い選手は左手を使っていない。左肘を肩の高さまで上げて投げることを忘れなければ、コントロールが40％は良くなる。それは間違いない」。そう言ってスローイング練習を繰り返した。

スローイングで最初に意識するのは両足と左手。そして実際に行う具体的な練習方法にも言及した。「いきなり座ってからやると難しく感じる。立ってやれば難しくない」。まずは立った状態で投げてみる。マウンドまではノーバウンド、二塁までは最終的にはノーバウンドを目指すが、始めはワンバウンドでいい。それができるようになれば中腰で同じ練習を行う。それもクリアできれば、座っての練習に移行する。

「いきなり座ってやるから無駄な動きが出てしまう。立った状態から始めて、中腰をやって、それができたら座る。少しずつやっていくと、体の使い方が分かってくる。体の使い方さえ分かっていれば、最初は座って投げられなくても体が成長してくれば投げられるようになる。順番を守ってやれば、少しずつでもスムーズに、かつスピーディーになります」

覚える技術が多く“グラウンドの監督”とも呼ばれることがある厳しいポジション。ただ、基本的な動きや練習方法は「決して難しくはありません。誰でも、全員ができることです」と続けた。考えすぎずに、順を追って学んでいく。シンプルで分かりやすい、決して難しくない作業である。（尾辻剛 / Go Otsuji）