¸µAKB¥¿¥ì¥ó¥È¡È»º¸å1Ëü¿Í¤Ë1¿Í¤ÎÉÂµ¤¡É¤ò¸øÉ½¡ÖÊØ¤¬ç´¤«¤é¡ÄËÜÅö¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦±ºÌî°ìÈþ¡Ê39¡Ë¤¬19Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¡Ö¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡×¡Ê¶âÍË¸å10¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£23Ç¯¤Ë¡Ö»º¸å1Ëü¿Í¤Ë1¿Í¤ÎÉÂµ¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡¢Ä¾Ä²ç´áñ¡Ê¤Á¤Ä¤í¤¦¡Ë¤Ë¤ê´µ¤·¤¿ºÝ¤Î·Ð¸³¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¾Ä²ç´áñ¡×¤È¤Ï¡¢½Ð»º¤ÎºÝ¤Ëç´¤ÈÄ¾Ä²¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë²ñ±¢ÂÎ¤¬Îö¤±¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¾õ¤Î·ê¤¬¤Ç¤¤Æ·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÂµ¤¡£±ºÌî¤Ï·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÊØ¤¬ç´¤«¤é½Ð¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È³°¤ÇÆÍÁ³¡Êç´¤«¤é¡Ë¥¬¥¹¤¬Ï³¤ì¤ë¤È¤«¡£»Ò¶¡¤òÊú¤Ã¤³¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¾¡¼ê¤Ë¡È¥×¡Á¡É¤Ã¤ÆÌÄ¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¾É¾õ¤òÀâÌÀ¡£¡ÖÂ¾¿Í¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤·¡ÄËÜÅö¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤Ç¤³¤ÎÉÂÌ¾¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ì¼¤¬¤Þ¤ÀÀ¸¸å3¥«·î¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ö¼ê½Ñ¤¬¤Ç¤¤ëÉÂ±¡¤¬µþÅÔ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æþ±¡¤â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤¤¤Ä¤Ê¤é¹Ô¤±¤ë¤«¤Ê?¡×¤ÈÉ×¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö»Ò¶¡¤ÏËÍ¤¬¸«¤Æ¤ë¤è¡£¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Ç¡×¤È¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¡£
¡¡Æþ±¡Ãæ¤â¡¢É×¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¤Ç»Ò¶¡¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¡È¤´ÈÓ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤¿¤è!¡É¤È¤«¡¢»ä¤¬³Ú¤·¤¯¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È°Ê³°¤Ï¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡È»Ù¤¨¤ë¤è¡É¤Ã¤Æ¤ä¤µ¤·¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿´¸¯¤¤¤¬Âç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢½Ð»º¤«¤é9¥«·î¸å¤Ë¼ê½Ñ¤¬Ìµ»öÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡²óÉü¤òºÇ¤â¼Â´¶¤·¤¿½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æ¡Ö½Ñ¸å1²óÌÜ¤Î¥¬¥¹¤¬¤ª¿¬¤«¤é½Ð¤¿»þ¤Ë¡È¤ä¤Ã¤¿¡¼!¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë±ºÌî¡£¤Ê¤¼¤³¤ÎÉÂ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤Î¡È¿É¤¹¤®¤ë¡É¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¡¢ÆüËÜÃæ¤ËÇ¯´Ö50¿Í¤È¤«¡£¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¯¤Æ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£±ÇÁü¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯9·î¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢±ºÌî¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âº£¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹!¡×¤È¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£