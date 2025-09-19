¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡¡¼ÖÆâ¤Ë¡ÖÊªÍý¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×ºÆÆ³Æþ¡¡¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¾ÇÅÀ
¹ØÆþ¼Ô¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¤òÈ¿±Ç¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤âÂÐ¾Ý¤Ë
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Ïº£¸å¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÃæ¿´¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢Àß·×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊªÍýÅª¤ÊÁàºî¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥Þ¥°¥Ê¥¹¡¦¥ª¥¹¥È¥Ù¥ë¥°»á¤¬AUTOCAR¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò¼¨¤¹¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅÁÅý¤ÈÀè¿ÊÀ¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¿·À¤ÂåSUV¡Ú¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄGLC¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´32Ëç
¤³¤ÎÀß·×Êý¿Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¿··¿GLC¤ÈCLA¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎEV¥â¥Ç¥ë¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤ËÂ¿¿ô¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢¥í¡¼¥é¡¼¡¢¥Ü¥¿¥ó¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬º£¸åÁ´¥â¥Ç¥ë¤ÎÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÈÎÇäÃæ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ø¤ÎÁõÃå¤â·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¿··¿GLC¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢
¥Ç¥¸¥¿¥ëÍ¥Àè¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢ÊªÍý¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤è¤êÁàºîÀ¤ò¹â¤á¤ëÁÀ¤¤¤À¡£
º£·î¾å½Ü¤Ë¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤ÇAUTOCAR¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥ª¥¹¥È¥Ù¥ë¥°»á¤Ï¡¢¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡ÖÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¤CLA¤È¡¢¥í¡¼¥é¡¼¤ä¥Ü¥¿¥ó¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¿··¿GLC¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È°ã¤¤¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢¥í¡¼¥é¡¼¤äÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤ÏÆÃÄê¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤ä¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤È¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¹âÉÑÅÙ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤ÎÍ¥°ÌÀ¤¬¥Ç¡¼¥¿¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½ºÆÆ³Æþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
Æ±»á¤Î¸À¤¦¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÄêµÁ¼ÖÎ¾¡ÊSDV¡Ë¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£CLA¤Ï¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä½é¤ÎSDV¤Ç¤¢¤ê¡¢¿··¿GLC¤¬2ÂæÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
SDV¤Ï¡¢ÌµÀþ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤è¤ëÄ´À°¤¬ÍÆ°×¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ä»ÈÍÑ¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤â¤¢¤ë¡£ÊªÍýÅª¤ÊÁàºî¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î°ìÉô¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿·èÄê¤â¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â»Ô¾ì¤Ë±þ¤¸¤Æ°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²¤½£¤Ç¤Ï¥Ü¥¿¥óÁàºî¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë°ìÊý¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ä²»À¼Áàºî¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥ª¥¹¥È¥Ù¥ë¥°»á¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë°Ê³°¤Î¾ì½ê¤Ë¤âÊªÍýÅª¤ÊÁàºî¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤ª¤½¤é¤¯SUV¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÖÂç·¿¼Ö¤Ç¤Ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¯¡×¡¢¤Þ¤¿SUV¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ï¡Ö¥Ü¥¿¥ó¤ò¤è¤ê½Å»ë¤¹¤ë¡×¤«¤é¤À¡£
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Ï¿··¿GLC¤ËÆ±¼Ò»Ë¾åºÇÂç¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡ØMBUX¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡Ù¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£39.1¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó99.2cm¡Ë¤ÎÉý¤Ç¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ÉÁ´ÂÎ¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¶¥¤¥óÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥´¡¼¥Ç¥ó¡¦¥ï¡¼¥²¥Ê¡¼»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¤ª¤½¤é¤¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î¸Â³¦¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥ï¡¼¥²¥Ê¡¼»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢GLC¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡Öµ»½ÑÌÌ¤Ç¤Û¤ÜS¥¯¥é¥¹ÊÂ¤ß¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¿Ø¤Ï¸½ºß¡¢¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¾åµé¥â¥Ç¥ë¤Ø¤É¤¦È¯Å¸¤µ¤»¤ë¤«¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ò¼ÖÆâ¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤ï¤¿¤·Ã£¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤¬¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ï¤Ë²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥ï¡¼¥²¥Ê¡¼»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ï¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëÆâÁõºà¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤«¤é¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¹ë²Ú¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¥¢¥Ã¥×¥ë¤ä¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ò¸«¤ë¤È¡¢Â¾¼Ò¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤âÂ¾¼Ò¤è¤ê¹âµé´¶¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤³¤½¤¬¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤é¤·¤µ¤ò·Áºî¤ê¡¢Â¾¼Ò¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Ï¤Þ¤¿¡¢²»À¼¥³¥Þ¥ó¥É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡ËÆ³Æþ¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²»À¼¥³¥Þ¥ó¥É¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤Î»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Êµ¡Ç½¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥ª¥¹¥È¥Ù¥ë¥°»á¤Ï²¤½£¤Î¸ÜµÒ¤â²»À¼¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢CLA¤Ë¤ª¤±¤ë²»À¼¥³¥Þ¥ó¥É»ÈÍÑÎ¨¤¬½¾Íè¤Î¡Ö3ÇÜ¡×¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£