°Æ¸¥«¥·¥á¥í£Ö£ÓµµÅÄµþÇ·²ð¤¬ÅÅ·â·èÄê¡¡²ñ¸«¤ÇÀåÀï¡ÖµþÇ·²ð¤Ï´ÊÃ±¤ÊÁê¼ê¡¢£³£°ÉÃ¤Ç£Ë£Ï¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼Á´ÉôÅÒ¤±¤í¤ä¡×£±£°¡¦£²£µ¥¥ë¥®¥¹
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÀ¤³¦£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÎµµÅÄ¶½µ£»á¡Ê£³£¸¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ó¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö£Ó£Á£É£Ë£Ï¡ß£Ì£Õ£Ó£È¡×¤¬£±£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¥¥ë¥®¥¹¶¦ÏÂ¹ñ¤Ç¤Î¶½¹Ô¤È¤·¤Æ£±£°·î£²£µÆü¤Ë¡Ö£ö£ï£ì¡¥£²¡×¡¢£²£¶Æü¤Ë¡Ö£ö£ï£ì¡¥£³¡×¤ò£²Æü´Ö³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£²£µÆü¤ÎÌÜ¶Ì¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î°Æ¸¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¸µÀ¤³¦£³³¬µé²¦¼Ô¥¸¥ç¥ó¥ê¥¨¥ë¡¦¥«¥·¥á¥í¡Ê£³£¶¡Ë¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡á¤È¡¢ÆüËÜ¥Õ¥§¥¶¡¼µé£·°Ì¤ÎµµÅÄµþÇ·²ð¡Ê£²£¶¡Ë¡á£Í£Ò¡á¤¬£µ£¸¡¦£°¥¥í·ÀÌó£±£°²óÀï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤âÅÅ·â·èÄê¡£²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Î¾¼Ô¤ÏÀåÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡µµÅÄ¶½µ£»á¤ò¶´¤ó¤ÇÊÂ¤ó¤ÀÎ¾¼Ô¤«¤é¡¢ÂÃ¤·¤Ö¤¤¬Èô¤ó¤À¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¥«¥·¥á¥í¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄã¤¤¥È¡¼¥ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢µþÇ·²ð¤Ï¡Ö¡Ê¥«¥·¥á¥í¤Ï¡Ë¤¤¤¤Áª¼ê¤ä¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥Ö¥é¥ó¥¯¤â¤¢¤ë¡£Ì¾Á°¤À¤±¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ê£³£¶ºÐ¤È¤¤¤¦¡ËÇ¯¤âÇ¯¤ä¤·¡¢¤³¤³¤Ç°ìÈ¯¤«¤Þ¤·¤¿¤í¤«¤Ê¡×¤È¤Õ¤Ã¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥«¥·¥á¥í¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖµµÅÄ¤¬Ç¯¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ªÁ°¤â´èÄ¥¤ì¤è¡£¡ÊÅÝ¤ì¤Æ¿²¤ë¡ËËí¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÄ©È¯¡£µþÇ·²ð¤Ï¡Ö¡Ê¥¥ë¥®¥¹¤È¤¤¤¦¡Ë¾ì½ê¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ð¤²ó¤¹¡¢¤½¤ì¤À¤±¡£µÕ¤ËËíÍÑ°Õ¤·¤È¤±¤è¡£¥á¥¬¥Í³°¤·¤Æ¤ß¤¤¡¢¼«¿®¤Ê¤¤¤ó¤«¡©¤ª¤¤¡¢¥Ó¥Ó¤Ã¤È¤ë¤ó¤«¡×¤ÈÄÉ·â¤¹¤ì¤Ð¡¢°Æ¸¤Ï¡Ö¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¡¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡µþÇ·²ð¤ÏÄ¾¶á¤Ç¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¡¢¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È£²Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥«¥·¥á¥í¤Ï¡ÖµþÇ·²ð¤Ï´ÊÃ±¤ÊÁê¼ê¤À¤è¡£¥Í¥ê¤Ï¡ÊµþÇ·²ð¤ò¡ËÅÝ¤¹¤Î¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£²¶¤À¤Ã¤¿¤éÁá¤¯ÅÝ¤»¤ë¡£¥Ô¥«¥½Àï¤Ï¡ÊµþÇ·²ð¤È¡Ë¤ª¸ß¤¤¤Ë¼å¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç£Ë£Ï¥·¡¼¥ó¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿É¤é¤Ä¤Ë¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏµþÇ·²ð¤âÆ¬¤Ë¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¤ªÁ°¡¢¤½¤ì¤ËÉé¤±¤¿¤é¥«¥¹¤ä¤«¤é¤Ê¡££±¥é¥¦¥ó¥É¤«¤éÂÇ¤Á¹ç¤ª¤¦¤ä¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤ë¤È¡¢¥«¥·¥á¥í¤â¡Ö£±¥é¥¦¥ó¥É¡¢£³£°ÉÃ¤ÇÅÝ¤¹¡×¤È¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤ËµþÇ·²ð¤¬¡ÖµÕ¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤¿¤ë¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤È¤±¤ä¡£Æ¨¤²²ó¤ë¤Ê¤è¡£¡ÊÌÜÉ¸¤Ï¡Ë£±²ó£Ë£Ï·èÃå¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥«¥·¥á¥í¤«¤é¡Ö¤¤¤¯¤éÅÒ¤±¤ë¡©¡×¤ÈÄ©È¯¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤Ç¡£¤Û¤Ê¡¢¤ªÁ°Á´ÉôÅÒ¤±¤í¤ä¡£¤ª¤¤¡¢¤ä¤ë¤«¡©£Ï£Ë¡×¤È¡¢¸ß¤¤¤ËÁá´ü£Ë£Ï¤òÅÒ¤±¹ç¤¦¤È¤¤¤¦µÞÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤¬¤¤¤¯¤é¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤â½Ð¤¿¤¬¡¢µµÅÄ¶½µ£»á¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¡¢¡Ö¶â³Û¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âÈ¯ÁÛ¤Ï¤ª¤â¤í¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥·¥á¥í¤ÏºòÇ¯£±£°·î¤Î»î¹ç¤ÇÂÎ½ÅÄ¶²á¤òÈÈ¤·¡¢Ìó£±Ç¯´Ö¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¶õ¤¤¤¿¤¬¡¢£Ó£Á£É£Ë£Ï¡ß£Ì£Õ£Ó£È¤È·ÀÌó¡£º£¸å¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÇÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¦¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Á¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢²¶¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç£±ÈÖ¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¼«¾Î¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µþÇ·²ð¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¿Íµ¤¤¢¤ë¤«¤·¤é¤ó¤±¤É¡¢¥ë¡¼¥ë¤Ï¥ë¡¼¥ë¤ä¤«¤éÂÎ½Å¤Ï¼é¤ì¡×¤ÈÀµÏÀ¤Ç¹¶¤áÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡µµÅÄ¶½µ£»á¤Ï¤³¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¸ß¤¤¸ÄÀ¤Î¤¢¤ë¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤«³Ú¤·¤ß¡£Î¾¼Ô¡¢¤É¤Á¤é¤â¾¡¤Æ¤Ð¼¡¤ËÂç¤¤ÊÉñÂæ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡¢ÌÌÇò¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£