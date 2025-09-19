ツルムラサキ入り納豆【材料】（2人分）ツルムラサキ 1/2束納豆 1パック塩 小さじ 1/4しょうゆ 大さじ 1/2練りからし 小さじ 1/2~1トウモロコシ(生) 1/4~1/2本【下準備】1、トウモロコシは包丁で粒をこそげ取る。【作り方】1、分量外の塩を入れた熱湯で、トウモロコシをゆでてザルに取る。2、続けてツルムラサキをゆでて水に取り、粗熱が取れたら水気を絞り、包丁で細かく刻む。3、ボウルに納豆、塩、しょうゆ、練りからしをよく混ぜ合わせる。さらに(1)と(2)を加えてよく混ぜ合わせ、器に盛る。