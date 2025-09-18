緑茶市場は伊藤園の「お〜いお茶」がトップシェアを維持してきた。年間販売数量は8000万ケース超を維持。コカ・コーラの「綾鷹」とサントリーの「伊右衛門」は6000万ケース前後で2位争いを続けている（飲料総研調べ）。キリンが手がける「生茶」は4位で、24年に3000万ケースを突破したばかりだ。伊藤園の独走について、飲料メーカーの幹部は次のように分析する。

「綾鷹や伊右衛門は苦みや渋みなどの緑茶らしさが評価されているが、両者の発売は2000年以降で、1989年発売の『お〜いお茶』より遅い。『お〜いお茶』が全国のスーパーやコンビニを押さえている以上、後発がシェアを伸ばすには10年単位の時間がかかる」

4社が同じ小売チェーンに卸しても、店舗によっては「お〜いお茶」しか置いていない事例もあるという。

伊藤園は66年にパッケージ茶の販売会社として創業した。80年代に缶入りのウーロン茶と煎茶を発売し、89年発売の「お〜いお茶」が大ヒット。96年に東証2部上場を果たし、98年に東証1部へ鞍替えする。2006年には国内でタリーズコーヒーを運営するフードエックス・グローブを子会社化し、カフェ事業に参入。翌年からタリーズブランドの飲料を発売した。

「2000年までコーヒー飲料の市場が伸びていたが、伊藤園はお茶への依存度が大きく、コーヒーを開拓できていなかった。タリーズのブランド力を借りてコーヒー販売を伸ばそうとしたと考えられる」（同）

だが、現在でも緑茶への依存体質は変わっていない。25年4月期の売上高は4727億円で、タリーズコーヒーなどの飲食関連事業は1割程度にとどまる。主軸のリーフ・ドリンク関連事業も、飲料販売のうち緑茶などの茶系飲料が7割を占める。コーヒー類は9％に過ぎない。だが、得意とする緑茶市場での地位も盤石ではない。

「小売業者のPB（プライベートブランド）商品がシェアを伸ばしている。価格が安いうえに、昨今の猛暑では飲みやすさや薄さを理由にPBを選ぶ消費者も増えた。メーカー同士の競争は激化している」（同）

直近4年間で売上高は4008億円から4727億円に伸びたが、24年度の営業利益は競争激化に伴うリベートなどの増加により、前年比8％減の230億円となった。

伊藤園は24年4月に大リーグの大谷翔平選手を「お〜いお茶」の広告塔に起用。大谷選手の知名度を活用しながら、国内外で販売数を伸ばす構えだ。24年度の海外売上高比率は12％。「大谷効果」で海外に軸足を移せるか、伊藤園の真価が問われる。

（ライター・山口伸）